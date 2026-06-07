Your existing Google Tag Manager code stays here
Menu
Home/Videos/Nicky Jam – FKU (Official Video)

Nicky Jam – FKU (Official Video)

Facebook
Twitter
Pinterest
YouTube/ NickJamTV

Nicky Jam presenta “FKU”, un tema que se mueve entre el desahogo y la actitud, dejando atrás cualquier intento de reconciliación. El video apuesta por una estética oscura y moderna, donde las emociones se mezclan con una narrativa marcada por el desencanto y la decisión de seguir adelante. La canción habla de esas relaciones que llegan a un punto de quiebre, cuando ya no quedan respuestas ni explicaciones pendientes.
Musicalmente, el artista regresa a un sonido urbano directo, acompañado de una interpretación cargada de frustración y sinceridad. Las imágenes refuerzan ese sentimiento de cierre definitivo, mostrando a alguien que decide recuperar el control después de una decepción. Es un lanzamiento que conecta con quienes han tenido que soltar una historia que simplemente ya no tenía futuro

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Ozuna – Mi Yo De Antes (Video Oficial)
June 5, 6:00 AM
By
Videos
Myke Towers – UNA NA MÁS (Official Music Video)
June 4, 10:00 AM
By
Videos
Young Miko, Rauw Alejandro – Aquel diciembre (Official)
June 1, 11:00 AM
By
Videos
Sech – SE VA (Video Oficial) | SECHO GANG
May 30, 11:00 AM
By
Videos
Christian Nodal – Intro Pa’l Cora (Video Oficial)
May 21, 8:00 AM
By
Videos
Farruko, Greeicy, Steve Aoki – YAPAQUE (Official Music Video)
May 19, 1:55 PM
By
Videos
Lenny Tavárez – PA’ LO BONITO
May 17, 9:30 AM
By
Videos
Maluma – Tu recuerdo (Official Video)
May 16, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *