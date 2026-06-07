Nicky Jam presenta “FKU”, un tema que se mueve entre el desahogo y la actitud, dejando atrás cualquier intento de reconciliación. El video apuesta por una estética oscura y moderna, donde las emociones se mezclan con una narrativa marcada por el desencanto y la decisión de seguir adelante. La canción habla de esas relaciones que llegan a un punto de quiebre, cuando ya no quedan respuestas ni explicaciones pendientes.
Musicalmente, el artista regresa a un sonido urbano directo, acompañado de una interpretación cargada de frustración y sinceridad. Las imágenes refuerzan ese sentimiento de cierre definitivo, mostrando a alguien que decide recuperar el control después de una decepción. Es un lanzamiento que conecta con quienes han tenido que soltar una historia que simplemente ya no tenía futuro
Nicky Jam – FKU (Official Video)
Nicky Jam presenta “FKU”, un tema que se mueve entre el desahogo y la actitud, dejando atrás cualquier intento de reconciliación. El video apuesta por una estética oscura y moderna, donde las emociones se mezclan con una narrativa marcada por el desencanto y la decisión de seguir adelante. La canción habla de esas relaciones que llegan a un punto de quiebre, cuando ya no quedan respuestas ni explicaciones pendientes.