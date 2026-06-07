Nicky Jam – FKU (Official Video)

Nicky Jam presenta “FKU”, un tema que se mueve entre el desahogo y la actitud, dejando atrás cualquier intento de reconciliación. El video apuesta por una estética oscura y moderna, donde las emociones se mezclan con una narrativa marcada por el desencanto y la decisión de seguir adelante. La canción habla de esas relaciones que llegan a un punto de quiebre, cuando ya no quedan respuestas ni explicaciones pendientes.

Musicalmente, el artista regresa a un sonido urbano directo, acompañado de una interpretación cargada de frustración y sinceridad. Las imágenes refuerzan ese sentimiento de cierre definitivo, mostrando a alguien que decide recuperar el control después de una decepción. Es un lanzamiento que conecta con quienes han tenido que soltar una historia que simplemente ya no tenía futuro