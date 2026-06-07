La eliminación de enfermedades es uno de los mayores objetivos de la salud pública mundial. No se trata solo de curar a quienes ya están enfermos, sino de cortar la transmisión, prevenir nuevos casos y evitar que infecciones históricamente mortales sigan afectando a las poblaciones más vulnerables. La viruela es el ejemplo más conocido: fue erradicada en 1980 gracias a una campaña global de vacunación y vigilancia.

Desde entonces, el mundo ha intentado avanzar contra otras amenazas como la poliomielitis, el sarampión, la malaria, la tuberculosis, el VIH, algunas enfermedades tropicales desatendidas y el cáncer de cuello uterino asociado al VPH. Cada una presenta desafíos distintos. Algunas cuentan con vacunas muy efectivas. Otras requieren tratamientos prolongados, control de mosquitos, mejoras en agua potable, diagnóstico temprano o acceso sostenido a servicios médicos.

La eliminación de enfermedades no siempre significa lo mismo que erradicación. Erradicar implica que una enfermedad desaparece del mundo y ya no circula de forma natural. Eliminar, en cambio, puede significar que deja de ser un problema de salud pública en un país o región, aunque todavía exista en otros lugares. Esta diferencia importa porque incluso cuando se logra un gran avance, los brotes pueden regresar si baja la vacunación o se debilita la vigilancia.

La poliomielitis muestra lo difícil que puede ser la etapa final. El mundo ha reducido enormemente los casos, pero mientras el virus siga circulando en algunos lugares, todos los países deben mantenerse atentos. Algo similar ocurre con el sarampión, una enfermedad prevenible por vacuna que puede reaparecer cuando disminuye la cobertura de inmunización.

También hay avances alentadores en enfermedades menos visibles. La dracunculiasis, conocida como enfermedad del gusano de Guinea, está cerca de la erradicación gracias a medidas como agua segura, educación comunitaria y vigilancia. En América Latina y otras regiones, organismos de salud han impulsado metas para eliminar enfermedades transmisibles, algunas prevenibles por vacunas y otras vinculadas a pobreza, saneamiento o acceso limitado a atención médica.

Pero el camino no depende solo de la ciencia. También requiere confianza pública, financiamiento, personal de salud, sistemas de información y voluntad política. Las vacunas, los medicamentos y las pruebas diagnósticas sirven poco si no llegan a las comunidades que más los necesitan.

La eliminación de enfermedades más letales del planeta es posible en algunos casos, pero nunca es automática. Cada logro exige años de trabajo silencioso, campañas constantes y respuesta rápida ante señales de alerta. La historia demuestra que la prevención salva vidas, pero también que bajar la guardia puede hacer retroceder décadas de progreso.