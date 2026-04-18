Articulo escrito por James de los Santos. Publicado en Hudpost. Traducido por El Especialito.

El vagón ferroviario de próxima generación NJ Transit fue presentado como parte de un importante esfuerzo de modernización del sistema de transporte en Nueva Jersey. Funcionarios estatales y federales se reunieron para mostrar la llegada de esta nueva unidad.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, el congresista Rob Menendez, la congresista Nellie Pou y el presidente y director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, se reunieron el domingo en el Meadows Maintenance Complex de NJ Transit en Kearny para presentar la llegada del primero de 374 vagones Multilevel III de próxima generación como parte de un esfuerzo de modernización de flota de más de 3 mil millones de dólares.

“Durante demasiado tiempo, a los usuarios de NJ Transit se les ha prometido cambio”, dijo Sherrill. “Hoy comenzamos a ofrecer los resultados que merecen. Este es un primer paso hacia el reemplazo completo de toda la flota de NJ Transit por primera vez en la historia”.

Kolluri dijo que el esfuerzo de modernización se extiende más allá del sistema ferroviario. “También presentó un autobús completamente nuevo, del cual habrá 1,400 unidades que reemplazarán todos los autobuses antiguos que tenemos en el sistema”, dijo Kolluri. “El objetivo es que para 2031 se modernice toda la flota de NJ Transit para que los clientes puedan tener un servicio confiable”.

El congresista Menendez calificó el anuncio como un hito para la región. “Hoy es un gran día”, dijo Menendez. “Habrá más por venir”.

Los nuevos vagones Multilevel III, fabricados por Alstom en Plattsburgh, Nueva York, pueden recorrer aproximadamente 400,000 millas antes de una falla mecánica, reemplazando vagones antiguos construidos en la década de 1970 que registran entre 30,000 y 40,000 millas entre fallas.

Los vagones cuentan con puertos de carga USB, accesibilidad mejorada y velocidades de operación de hasta 110 millas por hora.

También se presentaron un nuevo autobús de 40 pies, un nuevo vehículo de paratránsito Access Link y un nuevo centro de comando policial móvil de 45 pies. Se espera que hasta 40 vagones ferroviarios adicionales entren en servicio de pasajeros más adelante este año.

NJ Transit continúa avanzando con este plan de modernización con el objetivo de mejorar el servicio para sus usuarios en todo el estado.