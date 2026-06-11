Uno de los grandes deseos de Camilo Sesto se hizo realidad este jueves en Alcoy, su ciudad natal, con la inauguración de un museo dedicado a su vida, su carrera y el vínculo que mantuvo con sus seguidores durante décadas.

El nuevo espacio, ubicado en esta localidad de Alicante, reúne unas 2.000 piezas relacionadas con el artista español. La colección incluye objetos personales, recuerdos de sus giras, discos, fotografías, prendas y materiales donados por su familia y por clubes de fans.

La directora del museo, Marián Miralles, explicó que el recorrido está dividido en dos plantas y busca mostrar tanto la dimensión profesional del cantante como su lado más íntimo.

Un recorrido por su carrera musical

La primera planta está dedicada principalmente a la trayectoria artística de Camilo Sesto. Allí, los visitantes encuentran un espacio diseñado como un pequeño escenario, con un proyector que ofrece un mensaje de bienvenida del propio artista.

Esa zona también está pensada para acoger actuaciones, eventos y, próximamente, un karaoke, aunque esta última función todavía no está habilitada.

El recorrido incluye elementos que evocan los estudios de grabación donde Camilo registró algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Vivir así es morir de amor” y “Algo de mí”. También se exhibe una colección de discos de oro y platino, junto a un reproductor de estilo vintage que permite escuchar algunas de sus canciones más recordadas.

Objetos personales y recuerdos de sus fans

La planta inferior ofrece una mirada más cercana al universo personal del cantante y a la relación que mantuvo con sus admiradores.

Entre las piezas expuestas hay camisetas, fotografías, cervezas etiquetadas con su rostro, una estatuilla enviada por fans de México y una equipación del Club Deportivo Alcoyano firmada por él.

Estos objetos muestran la dimensión popular de una figura que trascendió fronteras y que conservó una conexión muy fuerte con su público en España y América Latina.

El museo también cuenta con espacios inmersivos, videos y audios que permiten acercarse a distintas etapas de su vida y de su obra.

La familia prepara nuevas donaciones

Lourdes Arnelas, madre del hijo del artista, aseguró ante periodistas que la apertura del museo significa mucho para la familia.

Además, adelantó que planea ceder más objetos para ampliar la colección. Entre ellos figuran letras originales que serán enmarcadas y nuevos discos relacionados con la carrera del cantante.

“Estamos encantados y espero que la gente lo venga a ver”, afirmó Arnelas durante la inauguración.

Un homenaje en su ciudad natal

La apertura del museo convierte a Alcoy en un punto de referencia para los seguidores de Camilo Sesto y para quienes quieran conocer mejor la historia de uno de los nombres más reconocidos de la música española.

Su legado musical sigue vivo en canciones que marcaron a varias generaciones y que aún forman parte de la memoria sentimental de millones de oyentes.

Con este espacio, la ciudad no solo honra a uno de sus hijos más famosos. También conserva una parte esencial de la historia del pop romántico en español, desde los escenarios y los estudios de grabación hasta los recuerdos enviados por fans que nunca dejaron de acompañarlo.