Las estrellas que marcarán el Mundial 2026

El Mundial 2026 promete reunir a algunas de las mayores figuras del fútbol mundial junto a una nueva generación que busca tomar el control del juego global.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, marcará un punto de transición entre leyendas consolidadas y talentos emergentes que ya están cambiando el panorama del deporte.

Las grandes figuras del presente

Kylian Mbappé llega como uno de los nombres más determinantes del fútbol actual. El delantero del Real Madrid atraviesa el mejor momento de su carrera y apunta a ser uno de los protagonistas del torneo.

Lionel Messi, campeón en 2022, podría disputar su sexto Mundial a los 38 años. Su presencia seguiría siendo clave en una Argentina que defenderá el título.

Cristiano Ronaldo también apunta a una última aparición en la competición. A sus 41 años, el portugués podría convertir el torneo en su despedida definitiva en el escenario más grande del fútbol.

Delanteros que pueden cambiar el torneo

Erling Haaland se perfila como uno de los atacantes más peligrosos. Su capacidad goleadora lo convierte en una de las grandes amenazas si Noruega logra consolidar su presencia en el torneo.

Vinícius Júnior, pieza fundamental del Real Madrid y de la selección brasileña, llega como uno de los rostros del fútbol moderno. Su velocidad y desequilibrio serán clave en las aspiraciones de Brasil.

La nueva generación ya está aquí

Entre los nombres jóvenes, Lamine Yamal destaca como uno de los talentos más prometedores del momento.

El jugador del Barcelona ha tenido un ascenso meteórico y ya es considerado una de las grandes apuestas para dominar el fútbol en los próximos años.

Un torneo de transición

El Mundial 2026 no será solo una competencia por el título.Será el escenario donde convivan distintas eras del fútbol.Algunos buscarán cerrar su historia.Otros apenas están empezando a escribir la suya.