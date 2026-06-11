Los Knicks firmaron una de esas noches que Nueva York no va a soltar en décadas. En el Juego 4 de las Finales de la NBA, el equipo neoyorquino venció 107-106 a los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden después de remontar una desventaja de 29 puntos. Con la victoria, Nueva York tomó ventaja de 3-1 en la serie y quedó a un triunfo de conquistar su primer campeonato desde 1973.

La remontada no fue solo dramática. También fue histórica. Si se confirma en los registros oficiales de la liga, el regreso de 29 puntos sería la mayor remontada en un partido de Finales de la NBA. Hasta ahora, la referencia moderna era la remontada de 24 puntos de los Boston Celtics ante Los Angeles Lakers en el Juego 4 de las Finales de 2008.

Una primera mitad de pesadilla

El partido parecía perdido mucho antes del descanso. San Antonio salió encendido y terminó el primer cuarto arriba 41-20. Los Spurs lanzaron con enorme efectividad, especialmente desde la línea de tres, mientras los Knicks lucían fuera de ritmo y cargados de frustración. The Guardian reportó que San Antonio cerró la primera mitad con ventaja de 76-49 y con 14 triples anotados antes del descanso.

La diferencia llegó a 29 puntos en el tercer cuarto. En ese momento, el Garden estaba más tenso que eufórico. Victor Wembanyama, Devin Vassell, De’Aaron Fox y los jóvenes de San Antonio habían controlado el partido con ritmo, tiros exteriores y una defensa que complicó cada posesión de Nueva York.

La reacción que cambió todo

Pero los Knicks no se rompieron. En el tercer cuarto empezaron a defender con más presión, bajaron el ritmo ofensivo de San Antonio y encontraron puntos clave en transición. Ese periodo terminó 26-14 a favor de Nueva York, reduciendo la diferencia a 15 puntos antes del último cuarto.

Desde ahí, el partido cambió de dueño. Karl-Anthony Towns metió un triple importante cuando la ventaja bajó a 12, y el Garden volvió a creer. Jalen Brunson, OG Anunoby y Josh Hart sostuvieron la remontada con jugadas de esfuerzo, defensa y tiros en momentos de máxima presión.

Un cierre de puro infarto

El último cuarto fue una prueba de nervios. San Antonio todavía tuvo oportunidades para cerrar el partido, pero cometió errores costosos, falló tiros libres y perdió claridad ofensiva. Los Knicks, en cambio, siguieron recortando hasta convertir una noche que parecía una derrota segura en una posibilidad real de hazaña.

La diferencia final fue mínima: 107-106. Un punto. Una posesión. Una de esas victorias que se sienten más grandes que el marcador.

Con este triunfo, los Knicks quedan al frente 3-1 en las Finales. La serie todavía no está terminada, y San Antonio tiene talento suficiente para responder. Pero el golpe emocional es gigantesco. Los Spurs dejaron escapar una ventaja histórica. Nueva York, en cambio, convirtió una noche de desastre en una de las remontadas más grandes que haya visto la NBA.

Ahora los Knicks están a una victoria del título. Y después de lo que pasó en el Garden, la ciudad tiene permiso para creer sin pedir disculpas.