Farruko – FORMAL (Official Music Video)

Farruko apuesta por una narrativa más directa y emocional en “Formal”, un tema que se aleja del exceso y se enfoca en lo que realmente está en juego dentro de una relación. El video refuerza esa idea con imágenes en movimiento constante, entre carreteras, motocicletas y paisajes abiertos que transmiten libertad, pero también cierta tensión interna. La propuesta sonora se inclina hacia un reggae romántico con base urbana, mostrando una versión más calmada pero firme del artista.
La historia gira en torno a una relación que ya no se puede esconder, donde el protagonista decide dar un paso adelante sin importar el qué dirán. Visualmente, no busca complicarse, sino acompañar ese mensaje con una estética limpia y natural. Hay una sensación de urgencia emocional que se mezcla con seguridad, como si todo finalmente estuviera claro. Es un lanzamiento que conecta con quienes han tenido que elegir entre lo que sienten y lo que opinan los demás.