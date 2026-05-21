Christian Nodal – Intro Pa’l Cora (Video Oficial)

Christian Nodal abre “Intro Pa’l Cora” con una propuesta que se siente personal, directa y cargada de sentimiento. El video acompaña esa intención con una estética sobria, donde la emoción pesa más que cualquier exceso visual. La canción funciona como una entrada al universo sentimental del artista, entre heridas, recuerdos y esa forma tan suya de cantar desde el pecho. Musicalmente, mantiene su sello regional con una interpretación íntima que conecta rápido con quienes han vivido amores difíciles. Es un tema breve, pero con suficiente fuerza para marcar el tono de una etapa más vulnerable y honesta.