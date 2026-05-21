“Emily in Paris” llegará a su final con la sexta temporada. Netflix anunció que la exitosa serie protagonizada por Lily Collins cerrará la historia de Emily Cooper con una última entrega, actualmente en producción en Grecia y Mónaco.

La noticia fue confirmada por la propia Collins en un video publicado en las redes sociales de Netflix. La actriz adelantó que la sexta temporada incluirá todo lo que los seguidores han disfrutado de la serie, pero también será el capítulo final de la aventura de Emily.

La trama de esta nueva temporada todavía se mantiene bajo reserva. Sin embargo, todo apunta a que continuará el viaje de Emily hacia las islas griegas, después de recibir una invitación del chef Gabriel, interpretado por Lucas Bravo.

Una despedida fuera de París

Aunque la serie nació como una historia centrada en la vida de una joven ejecutiva estadounidense en París, sus últimas temporadas ampliaron el mapa.

La quinta entrega ya había salido de Francia para rodar parte de su historia en Roma y Venecia. Antes, la producción también había visitado otros destinos franceses, como Saint Tropez y Megève.

Ahora, Grecia y Mónaco se suman como escenarios para el cierre de la serie. Ese cambio de locaciones refuerza uno de los sellos de “Emily in Paris”: moda, romance, lujo, viajes y una mirada colorida al estilo de vida europeo.

Regresa gran parte del elenco

La sexta temporada contará con el regreso de varios rostros conocidos. Además de Lily Collins, volverán Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie.

El regreso de estos personajes sugiere que Netflix buscará cerrar las principales historias personales y románticas que han acompañado a Emily desde el inicio.

Una serie que dividió opiniones, pero conquistó audiencia

“Emily in Paris” se estrenó en 2020 y rápidamente se convirtió en una de las producciones más comentadas de Netflix.

La historia sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se muda a París para trabajar en una firma de lujo francesa. Desde allí, la serie mezcla romance, choques culturales, moda, redes sociales y conflictos laborales.

Aunque muchas veces recibió críticas por su visión idealizada de París, también construyó una base fiel de seguidores. Parte de su atractivo estuvo precisamente en su tono ligero, visualmente atractivo y escapista.

Con la sexta temporada, Netflix apuesta por darle una despedida definida a una de sus comedias románticas más reconocibles de los últimos años.

El final de “Emily in Paris” no solo cerrará una historia de amor, moda y viajes. También marcará el cierre de una serie que, con todos sus excesos, entendió muy bien algo de la era del streaming: a veces el público no busca realismo absoluto. Busca una fantasía bien vestida, con drama suficiente y paisajes que inviten a seguir mirando.