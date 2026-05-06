Maluma – Loco X Volver (Official Video)

Maluma cambia de ritmo con “Loco X Volver”, un tema que se aleja de la fiesta para entrar en un terreno más nostálgico y personal. El video acompaña esa emoción con una narrativa que mezcla recuerdos, distancia y ese sentimiento de querer regresar a lo que ya no está. Visualmente, apuesta por paisajes abiertos y escenas que transmiten soledad, como si cada toma reflejara el peso de una decisión mal tomada.
La canción gira alrededor de alguien que dejó atrás lo importante por ambición y ahora carga con las consecuencias, una historia que conecta por lo real que se siente. Incluso desde sus primeras líneas se percibe ese arrepentimiento profundo que marca todo el tono del tema.
Musicalmente, Maluma se inclina por un sonido más suave, cercano al regional y al pop latino, mostrando una faceta más vulnerable. Es un lanzamiento que no busca impacto inmediato, sino quedarse por lo que provoca.