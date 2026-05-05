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Aves podrían ayudar a desarrollar terapias para regenerar el cerebro humano

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Imagen de archivo de una fotografía de un cerebro humano en un evento de investigación sobre el conocimiento en los campos de la neurociencia y la neurología. EFE/Laurent Gillieron

Un grupo de investigadores ha identificado cómo algunas aves son capaces de regenerar tejido cerebral, un hallazgo que podría abrir la puerta a futuras terapias para reparar el cerebro humano.

El estudio se centró en el pinzón cebra, un pequeño pájaro conocido por su capacidad de aprender nuevas canciones a lo largo de su vida. Esa habilidad lo convierte en un modelo ideal para estudiar la neurogénesis, el proceso mediante el cual nacen, migran y maduran nuevas neuronas.

Un proceso más agresivo de lo esperado

Al analizar el cerebro de estas aves con microscopios de alta precisión, los científicos observaron un comportamiento inesperado.

En lugar de adaptarse con cuidado al tejido existente, las nuevas neuronas avanzan de forma directa, atravesando estructuras ya formadas y desplazando células maduras para abrirse paso.

Este fenómeno, descrito como una especie de “efecto túnel”, refuerza conexiones cerebrales, pero también puede implicar un costo para las estructuras ya establecidas.

Implicaciones para el cerebro humano

Los investigadores consideran que este comportamiento podría explicar por qué los humanos tienen una capacidad limitada para regenerar neuronas en la edad adulta.

El cerebro humano, a diferencia del de estas aves, habría evolucionado para proteger sus conexiones y recuerdos, evitando procesos que puedan alterarlos.

Esa protección, sin embargo, también nos hace más vulnerables a enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Un hallazgo con doble cara

El estudio también identificó que ciertos tipos de células cancerosas utilizan un mecanismo similar para expandirse en el organismo, lo que añade complejidad al descubrimiento.

El mismo proceso que permite regenerar tejido también puede ser utilizado de forma invasiva.

Nuevas posibilidades para la medicina

A pesar de estos riesgos, los científicos plantean una hipótesis prometedora.

Las neuronas en aves pueden moverse y desarrollarse sin depender de células gliales, que en humanos disminuyen después del nacimiento y se consideraban esenciales para la regeneración cerebral.

Este detalle abre la posibilidad de desarrollar terapias con células madre que no necesiten ese soporte, lo que podría facilitar la reparación del cerebro en el futuro.

Por ahora, se trata de una línea de investigación en etapas tempranas.

Pero si algo queda claro, es esto.

El cerebro humano no es incapaz de regenerarse.

Simplemente aprendió a no hacerlo.

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