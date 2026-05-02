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Elección 2026: Guía de candidatos del Distrito 9 en Hudson

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Foto via Hudpost.

Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en HudPost. Traducido por El Especialito.

Los candidatos Distrito 9 Hudson 2026 participan en la elección primaria demócrata para el cargo de comisionado del condado. La votación se llevará a cabo el 2 de junio de 2026 e incluye aspirantes de Harrison, Kearny, Secaucus, East Newark y Jersey City.

Cronograma electoral
Registro de votantes: 12 de mayo
Inicio de votación anticipada: 26 de mayo
Elección primaria: 2 de junio

Recursos oficiales
Secretario del Condado (portal electoral y resultados)
Recursos electorales del condado Hudson
Registro para votar en línea

Mina Ekladious
Boleta: 1D
Lema: Líder demócrata que se preocupa

“Las familias del condado Hudson merecen un gobierno que respete cada dólar de los contribuyentes. Trabajaré para controlar costos, reducir el desperdicio y hacer inversiones inteligentes”.

Trayectoria: Oficial de las fuerzas del orden en el Departamento de Policía de Kearny y presidente de la PBA de Kearny. Inmigró a Kearny a los dos años.

Prioridades: Enfocada en la seguridad vial, la expansión del estacionamiento, incluyendo la exploración del sitio Norfolk Southern, y la mitigación de inundaciones en vías como Harrison Avenue y Passaic Avenue.

Alex Valdez
Boleta: 2D
Lema: Organización Demócrata del Condado Hudson

“Proteger a los propietarios exigiendo un presupuesto responsable del condado y abogar por mayor financiamiento estatal y federal para ampliar las opciones de vivienda asequible”.

Trayectoria: Nativo de Kearny y líder sin fines de lucro. Ex sargento en la Guardia Nacional del Ejército de Nueva Jersey con una maestría en administración pública de Rutgers-Newark.

Prioridades: Adoptar un plan de acción climática, mejorar la gestión de aguas pluviales e implementar transparencia presupuestaria en el sitio web del condado.

Larry Bennett
Boleta: 3D
Lema: Demócrata del Condado Hudson para el pueblo

“Nuestras comunidades merecen una representación sólida y una voz que entienda sus necesidades. Llevaré el mismo compromiso demostrado a lo largo de mi vida”.

Trayectoria: Concejal del tercer distrito de Harrison desde 2007. Supervisor retirado de la Comisión de Alcantarillado del Valle de Passaic con 33 años de experiencia.

Prioridades: Enfocado en la supervisión de la infraestructura del condado, la protección de los intereses de los contribuyentes y el servicio directo a residentes de Harrison, East Newark y Kearny.

El Especialito

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