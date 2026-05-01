Después de varios años enfocada en la actuación, Leslie Grace regresa a la música con “Amor, ¿quién eres?”, un álbum de 14 canciones en el que explora distintas respuestas sobre el amor mientras reconecta con sus raíces dominicanas.

La artista, nacida en el Bronx y criada en Florida en una familia dominicana, presenta un proyecto que combina bachata, cha cha chá, merengue, reguetón, bolero, balada y sonidos contemporáneos. El disco se estrena este viernes y marca su primer LP en una década.

Una pregunta con muchas respuestas

En entrevista con EFE, Grace explicó que el título del álbum parte de una pregunta que puede parecer sencilla, pero que tiene múltiples capas. Para ella, preguntarse quién es el amor también implica mirarse a sí misma.

“Es una pregunta que tiene muchas respuestas”, señaló la cantante, al explicar que cada canción va construyendo una parte de esa reflexión. A través del disco, la artista aborda sus experiencias personales desde una postura más vulnerable y madura.

De la actuación a su propia historia

Grace ganó amplia visibilidad por su papel protagónico como Nina Rosario en la película “In the Heights”, estrenada en 2021 y basada en el musical de Lin-Manuel Miranda. También participó en “In the Summers”, junto al puertorriqueño Residente, y ha sido coanfitriona de eventos como Premios Juventud y los Latin American Music Awards.

Aunque gran parte del público la reconoce ahora como actriz, la artista recordó que su carrera comenzó en la música cuando tenía 16 años. Su último EP, “Lloviendo estrellas”, fue lanzado en 2015.

Para Grace, la actuación le ha permitido descubrir distintas partes de sí misma a través de personajes, pero la música le ofrece algo diferente: la posibilidad de contar su propia historia sin seguir el guion de otra persona.

Un autorretrato musical

La cantante describe “Amor, ¿quién eres?” como un autorretrato musical. En este proyecto, busca mostrar una versión más completa de su identidad artística, con canciones escritas desde una sensibilidad más abierta.

Según explicó, el proceso creativo tuvo algo de riesgo, precisamente porque le exigió cantar desde lugares personales y exponer emociones que antes no había abordado de la misma manera.

Bachata, Caribe y sonidos contemporáneos

El álbum abre con una bachata que lleva el mismo título del disco, un gesto intencional para marcar el vínculo de Grace con la música dominicana. La artista recordó que se dio a conocer con ese género y que para ella era importante honrarlo desde el inicio del proyecto.

También destacó el peso de representar a las mujeres dentro de un género históricamente dominado por hombres. Para Grace, formar parte de la bachata desde esa posición tiene un valor especial.

El resto del disco avanza por distintas fusiones caribeñas. Canciones como “Tú supiste” se acercan al “merenguetón”, mientras otros temas mezclan cha cha chá con pop o exploran registros más clásicos como el bolero y la balada.

Un regreso con identidad propia

Antes del lanzamiento del álbum, Grace presentó sencillos como “Inmerecido”, una canción bilingüe que aborda las relaciones tóxicas con influencias de R&B y afrobeat, y “Ayayay”, que en 2025 marcó su primera canción en tres años.

Con este nuevo trabajo, la artista busca refrescar los sonidos que escuchó durante su infancia en casa, especialmente la música de República Dominicana que formó parte de su historia familiar.

El resultado es un regreso que no se limita a retomar su carrera musical. Es una declaración de identidad, una búsqueda personal y una forma de mostrar cómo la música puede reunir pasado, presente y evolución artística.