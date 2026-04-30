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Yandel abrirá en Puerto Rico la serie global ‘Amazon Music City Sessions’

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Imagen de archivo del cantante puertorriqueño Yandel. EFE/ Adriana Thomasa

El reguetonero puertorriqueño Yandel será el encargado de inaugurar en la isla la serie de presentaciones en vivo ‘Amazon Music City Sessions’, que se estrenará el próximo 5 de mayo con una transmisión global.

El evento, que se realizará en San Juan, marcará el inicio de una nueva etapa para esta plataforma musical, que busca resaltar el talento local ante audiencias internacionales.

Un estreno con alcance global

La presentación se transmitirá en vivo a las 9:00 de la noche a través de la aplicación de Amazon Music, así como en Prime Video y Twitch, permitiendo que seguidores de todo el mundo se conecten con el espectáculo.

En un comunicado, Yandel expresó su entusiasmo por formar parte de este lanzamiento, destacando la importancia de representar a Puerto Rico y su cultura en un escenario internacional.

Impulso al talento y la cultura de la isla

La serie será filmada en San Juan y tendrá como objetivo destacar la riqueza cultural y musical de Puerto Rico, en una iniciativa que refuerza la inversión de Amazon Music en el mercado local.

El proyecto también consolida la colaboración de la plataforma con Rimas Entertainment, sello discográfico que agrupa a figuras destacadas del género urbano.

Un formato que conecta artistas y público

‘Amazon Music City Sessions’ se ha caracterizado por ofrecer presentaciones íntimas y contenido exclusivo, incluyendo relatos personales de los artistas y experiencias cercanas con sus seguidores.

En ediciones anteriores, han participado músicos como Kings of Leon, Sech y Tim McGraw, lo que posiciona la serie como un espacio diverso dentro de la industria musical.

Impacto más allá de la música

Como parte de esta iniciativa, Amazon Music y Amazon Web Services apoyarán a la Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey, donde estudió Yandel.

El programa incluirá talleres de codificación para estudiantes y donaciones destinadas a mejorar las condiciones educativas mediante tecnología y recursos.

Con este estreno, la plataforma apuesta por fortalecer los vínculos entre la música, la comunidad y la innovación tecnológica, al tiempo que proyecta el talento puertorriqueño a nivel global.

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