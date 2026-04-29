Microsoft impulsa sus ganancias gracias a la inteligencia artificial

Microsoft registró un fuerte crecimiento en sus resultados financieros durante los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2026, impulsado en gran medida por el avance de su negocio en inteligencia artificial y servicios en la nube.

La compañía reportó un beneficio neto de 97.983 millones de dólares, lo que representa un aumento del 31 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Crecimiento sostenido en ingresos

En términos de facturación, la empresa alcanzó ingresos acumulados de 241.832 millones de dólares en los últimos tres trimestres, con un crecimiento interanual del 18 %.

Este desempeño refleja la consolidación de su estrategia centrada en soluciones digitales, especialmente en el ámbito de la nube.

La inteligencia artificial impulsa el negocio

Uno de los motores clave del crecimiento ha sido el segmento Intelligent Cloud, donde Microsoft integra herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.

En el trimestre más reciente, finalizado el 31 de marzo, esta división generó ingresos por 34.681 millones de dólares, un 30 % más que el año anterior.

Además, los ingresos de Microsoft Cloud alcanzaron los 54.500 millones de dólares, con un incremento del 29 %, mientras que Azure registró un crecimiento del 40 %.

El director ejecutivo, Satya Nadella, destacó que la empresa se enfoca en ofrecer infraestructura y soluciones que permitan a las compañías adaptarse a la nueva era tecnológica.

Resultados trimestrales y otras divisiones

En el último trimestre, la empresa obtuvo un beneficio de 31.778 millones de dólares, un 23 % más, con ingresos de 82.886 millones, lo que supone un aumento del 18 %.

El segmento de productividad y procesos de negocio, que incluye herramientas como Office y LinkedIn, generó 35.013 millones de dólares, con un crecimiento del 17 %.

Por su parte, la división de computación, que abarca Windows, reportó ingresos de 13.192 millones, con un incremento más moderado del 1 %.

Cambios en otras áreas del negocio

Dentro del área de computación, los ingresos relacionados con contenidos de Xbox disminuyeron un 5 %, mientras que los de Windows OEM y otros dispositivos cayeron un 3 %.

En contraste, la publicidad en búsquedas y noticias registró un crecimiento del 12 %, reflejando una mejora en ese segmento.

A pesar de los sólidos resultados, las acciones de la compañía experimentaron una caída del 2,3 % en operaciones posteriores al cierre del mercado, mostrando la cautela de los inversionistas ante las expectativas futuras.