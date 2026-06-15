La historia de las hermanas Dionne comenzó como un milagro médico y terminó convirtiéndose en uno de los casos más polémicos de explotación infantil del siglo XX.

El 28 de mayo de 1934, en una granja de la provincia canadiense de Ontario, Elzire Dionne dio a luz a cinco niñas idénticas: Yvonne, Annette, Cécile, Émilie y Marie. En una época en la que la supervivencia de nacimientos múltiples era extremadamente rara, el hecho captó la atención internacional de inmediato.

Las hermanas Dionne se convirtieron en las primeras quintillizas conocidas que lograron sobrevivir a la infancia. Su nacimiento fue considerado un acontecimiento extraordinario y rápidamente atrajo a periodistas, médicos y curiosos de todo el mundo.

Sin embargo, lo que ocurrió después es lo que hace que esta historia sea tan inquietante.

Preocupadas por las condiciones económicas de la familia y presionadas por el enorme interés público, las autoridades canadienses tomaron la custodia legal de las niñas cuando apenas tenían unos meses de vida. Aunque la medida fue presentada como una forma de protegerlas, terminó convirtiéndolas en una atracción turística.

Las quintillizas fueron trasladadas a una instalación especial conocida como “Quintland”. Allí crecieron bajo supervisión médica y eran observadas diariamente por visitantes detrás de grandes ventanales.

Durante años, millones de personas viajaron para ver a las niñas jugar, caminar o interactuar entre ellas. Se estima que más visitantes acudieron a ver a las hermanas Dionne que a algunas de las principales atracciones turísticas de Canadá durante aquella época.

La situación generó enormes ingresos mediante entradas, recuerdos, publicidad y acuerdos comerciales. Las niñas aparecieron en campañas publicitarias, productos de consumo e incluso películas. Mientras tanto, tenían poco control sobre sus propias vidas.

Con el paso de los años, las críticas aumentaron. Muchos comenzaron a considerar que las quintillizas estaban siendo explotadas en nombre del entretenimiento y del beneficio económico.

Finalmente, las hermanas regresaron con su familia cuando eran adolescentes, pero la transición resultó difícil. En la edad adulta, varias de ellas hablaron públicamente sobre los efectos emocionales de haber crecido bajo la mirada constante del público.

La historia de las hermanas Dionne es recordada hoy como un ejemplo de cómo la fama puede convertirse en una carga cuando afecta a niños incapaces de decidir sobre su propio futuro.

Lo que comenzó como un milagro médico terminó dejando una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto una sociedad puede justificar la explotación cuando la presenta como curiosidad o espectáculo?