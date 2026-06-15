Colesterol alto: cambios diarios que pueden ayudar a controlarlo

El colesterol alto es una de las señales de alerta más comunes para la salud cardiovascular, pero muchas personas no lo descubren hasta que se hacen un análisis de sangre. En la mayoría de los casos, no causa síntomas visibles, por eso puede avanzar durante años sin que la persona note cambios en su cuerpo.

El colesterol no es enemigo del organismo. El cuerpo lo necesita para formar células, producir hormonas y realizar funciones importantes. El problema aparece cuando ciertos tipos de colesterol, especialmente el LDL, conocido como “colesterol malo”, se acumulan en exceso y pueden contribuir a la formación de placas en las arterias. Esto aumenta el riesgo de infarto, derrame cerebral y otros problemas circulatorios.

Controlar el colesterol alto no depende de una sola medida, sino de hábitos sostenidos. Uno de los cambios más importantes está en la alimentación. Reducir el consumo frecuente de frituras, carnes procesadas, embutidos, productos de repostería, comida rápida y alimentos altos en grasas saturadas puede ayudar. Al mismo tiempo, conviene aumentar alimentos ricos en fibra, como avena, frijoles, lentejas, frutas, verduras y granos integrales.

Las grasas saludables también tienen un papel importante. El aceite de oliva, el aguacate, las nueces, las semillas y pescados como salmón, sardinas o trucha pueden formar parte de una dieta que apoye el corazón. La clave está en las porciones y en reemplazar opciones menos saludables, no en agregar más calorías sin control.

El movimiento diario también ayuda a manejar el colesterol alto. Caminar, bailar, nadar, montar bicicleta o hacer ejercicios de fuerza puede mejorar la salud cardiovascular y apoyar el control del peso. No hace falta empezar con rutinas extremas. Incluso 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días puede marcar una diferencia si se mantiene con constancia.

Otros factores también cuentan. Dormir bien, dejar de fumar, limitar el alcohol y manejar el estrés pueden apoyar un mejor perfil cardiovascular. Además, algunas personas necesitan medicamentos, especialmente si tienen antecedentes familiares, diabetes, presión alta o riesgo elevado. En esos casos, el tratamiento indicado por el médico no debe suspenderse sin orientación profesional.

El colesterol alto no se corrige de un día para otro, pero sí puede mejorar con decisiones repetidas. Revisar los números, entender el riesgo personal y hacer ajustes realistas en la rutina permite cuidar el corazón sin caer en dietas imposibles. La prevención empieza con algo simple: saber cómo está tu salud y actuar antes de que aparezcan complicaciones.