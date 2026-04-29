Carlos III y Camila rinden homenaje al 11-S y recorren Nueva York en visita oficial

El rey Carlos III y la reina Camila cumplieron una intensa agenda en Nueva York durante su visita oficial a Estados Unidos, que incluyó un emotivo homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La jornada comenzó en la conocida “zona cero”, donde el monarca británico depositó un ramo de flores blancas en memoria de las casi 3.000 personas que perdieron la vida, entre ellas 67 ciudadanos británicos.

Homenaje en la zona cero

La pareja real fue recibida por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien lideró la reconstrucción del bajo Manhattan tras los atentados.

Durante el recorrido, Carlos III y Camila saludaron a policías, bomberos y familiares de las víctimas, algunos de los cuales compartieron recuerdos y fotografías de sus seres queridos.

Actividades en Harlem y contacto con la comunidad

Más tarde, el rey visitó una granja urbana en Harlem que distribuye alimentos a familias de bajos recursos. Allí interactuó con estudiantes y participó en actividades como la siembra de plantas y la preparación de alimentos.

El monarca mostró especial interés por el trabajo de la organización y compartió momentos cercanos con los niños, incluso alimentando gallinas en el lugar.

Como gesto, entregó una caja de miel proveniente de una de sus residencias a los responsables del proyecto.

Camila en la Biblioteca Pública de Nueva York

Por su parte, la reina Camila visitó la Biblioteca Pública de Nueva York, donde fue acompañada por la actriz Sarah Jessica Parker.

Durante su recorrido, conoció piezas históricas como una copia de la Declaración de Independencia y objetos relacionados con la literatura británica.

Entre los momentos destacados, la reina entregó una réplica de un peluche inspirado en los personajes de Winnie the Pooh, que ahora forma parte de la colección del recinto.

Una visita con significado histórico

La visita de los monarcas británicos coincide con la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y se enmarca en una agenda diplomática de cuatro días.

Nueva York ha sido escenario de varias visitas históricas de la realeza británica, incluyendo las del rey Jorge VI en 1939 y la reina Isabel II en distintas ocasiones.

La jornada concluirá con una cena en el Rockefeller Center, marcando el cierre de su paso por la ciudad antes de continuar con el resto de su agenda oficial.