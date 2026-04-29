Trump recibe a astronautas de Artemis II tras histórica misión lunar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a los astronautas de la misión Artemis II, tras el éxito de un viaje que marcó el regreso de humanos a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

Durante el encuentro en el Despacho Oval, el mandatario felicitó a la tripulación y a la NASA por los resultados alcanzados, destacando la magnitud del logro.

Reconocimiento en la Casa Blanca

Trump elogió el trabajo de los astronautas y subrayó la importancia de su labor para el país. También destacó el interés público que generó el lanzamiento y el seguimiento de la misión.

En su intervención, mencionó al administrador de la NASA, Jared Isaacman, a quien felicitó por el desarrollo del programa.

Una tripulación internacional

La misión Artemis II estuvo integrada por cuatro astronautas: Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El grupo fue reconocido por sus capacidades físicas y mentales, necesarias para enfrentar una misión de este nivel.

Un hito en la exploración espacial

La misión concluyó con éxito el pasado 10 de abril, convirtiéndose en la primera en llevar seres humanos a la órbita de la Luna desde 1972.

Además, la tripulación superó el récord de distancia alcanzado por la misión Apolo 13 en 1970, al alejarse más de 406.000 kilómetros de la Tierra.

Próximos pasos del programa Artemis

Este avance forma parte del programa Artemis, que tiene como objetivo regresar a la superficie lunar en los próximos años.

La NASA proyecta nuevas misiones con el fin de establecer una presencia más constante en la Luna, incluyendo planes para construir una base en el satélite natural.

Durante el encuentro, Trump incluso bromeó con la posibilidad de participar en una futura misión, resaltando el entusiasmo que rodea a esta nueva etapa de la exploración espacial.