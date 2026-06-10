El estrés crónico no solo se siente en la mente. También puede afectar la digestión, el sistema inmune, el sueño y la energía diaria. Aunque el estrés es una respuesta normal del cuerpo ante retos o amenazas, el problema aparece cuando se mantiene activo durante semanas o meses sin suficiente recuperación.

Cuando una persona vive bajo estrés crónico, el cuerpo puede permanecer en estado de alerta. Se liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina, que ayudan a responder ante una emergencia. A corto plazo, esta reacción puede ser útil. Pero cuando se vuelve constante, puede alterar funciones que necesitan calma y equilibrio, como la digestión y la reparación del organismo.

El sistema digestivo es especialmente sensible al estrés. Muchas personas sienten dolor de estómago, acidez, náuseas, gases, diarrea o estreñimiento en períodos de tensión. Esto ocurre porque el intestino y el cerebro están conectados por señales nerviosas, hormonales e inmunológicas. Por eso, el estado emocional puede influir en el movimiento intestinal, la sensibilidad del estómago y la manera en que el cuerpo procesa los alimentos.

El estrés crónico también puede empeorar molestias digestivas ya existentes, como reflujo, síndrome de intestino irritable o inflamación intestinal en personas predispuestas. Esto no significa que todos los problemas digestivos sean causados por estrés, pero sí que el estrés puede ser un factor que agrava los síntomas.

El sistema inmune también puede verse afectado. Según la Asociación Americana de Psicología, el estrés prolongado puede debilitar la respuesta inmunológica y dificultar la recuperación del cuerpo. En términos simples, cuando el organismo está ocupado respondiendo al estrés constante, puede perder eficiencia para defenderse y regular la inflamación.

Las señales de alerta pueden incluir cansancio persistente, problemas para dormir, dolores musculares, cambios en el apetito, molestias estomacales frecuentes, irritabilidad y sensación de estar siempre al límite. Si estos síntomas se mantienen, conviene prestar atención antes de que se normalicen.

Reducir el estrés crónico no siempre depende de “relajarse” de un día para otro. Ayuda empezar con medidas realistas: dormir mejor, caminar, respirar profundo, limitar cafeína si aumenta la ansiedad, comer con horarios más regulares, hablar con alguien de confianza y buscar apoyo profesional cuando el malestar interfiere con la vida diaria.

El cuerpo suele avisar antes de llegar al agotamiento. Escuchar esas señales no es exageración, es prevención. Cuidar la salud mental también es cuidar la digestión, las defensas y la capacidad de funcionar mejor cada día.