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La tragedia del circo Hartford: el incendio que convirtió un espectáculo en una pesadilla

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Algunos de los más de 500 cadáveres recuperados del tren de pasajeros italiano que se detuvo en un túnel en Balvano, en la línea de Potenza, y en el que casi todos los pasajeros murieron asfixiados, el 5 de marzo de 1944. El accidente nunca se esclareció del todo. Foto tomada el 5 de marzo de 1944. Vía Wikimedia Commons

La tragedia del circo Hartford es uno de los desastres más impactantes y olvidados de la historia de Estados Unidos. Lo que comenzó como una tarde de entretenimiento familiar terminó en una catástrofe que dejó cientos de muertos y marcó para siempre a la ciudad de Hartford, Connecticut.

El 6 de julio de 1944, el famoso circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey se presentó ante una multitud estimada entre 6.000 y 8.000 personas. La mayoría eran familias con niños que acudieron para disfrutar de uno de los espectáculos más populares de la época.

La función avanzaba con normalidad cuando, alrededor de las 2:40 de la tarde, comenzó a verse humo en una de las zonas laterales de la enorme carpa principal.

En cuestión de minutos, el fuego se propagó de forma explosiva.

Las investigaciones posteriores revelaron que la lona había sido impermeabilizada con una mezcla que contenía parafina y gasolina, materiales altamente inflamables. Esto convirtió la estructura en una enorme antorcha. Las llamas avanzaron tan rápido que muchos asistentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar.

La tragedia del circo Hartford se desarrolló en apenas diez minutos. La gigantesca carpa colapsó sobre los espectadores mientras cientos de personas intentaban escapar por las salidas.

El saldo oficial fue devastador. Murieron al menos 167 personas y más de 700 resultaron heridas. Entre las víctimas había numerosos niños, lo que convirtió el desastre en una de las peores tragedias civiles de la década de 1940 en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más inquietantes de la historia fue el caso de una niña desconocida encontrada entre las víctimas. Durante años, nadie logró identificarla y se hizo famosa como “Little Miss 1565”, en referencia al número asignado durante la investigación. Su identidad permaneció siendo un misterio durante décadas hasta que investigaciones modernas permitieron establecer quién era realmente.

La tragedia del circo Hartford provocó importantes cambios en las normas de seguridad para espectáculos públicos. A partir de entonces, se endurecieron los requisitos relacionados con materiales ignífugos, salidas de emergencia y planes de evacuación.

Aunque han pasado más de 80 años, el incendio sigue siendo recordado como una advertencia sobre los peligros de ignorar medidas básicas de seguridad. Lo que debía ser una tarde de diversión terminó convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos en la historia del entretenimiento estadounidense.

La imagen de una enorme carpa consumida por las llamas permanece como símbolo de una tragedia que transformó para siempre las regulaciones de seguridad en eventos masivos.

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