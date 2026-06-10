Una fuente de ñoquis burbujeando bajo una capa de queso dorado no necesita mucha presentación. En esta receta, los ñoquis al horno se mezclan con salchicha italiana, salsa de tomate y queso fundido para lograr un plato generoso, de esos que van directo del horno a la mesa.

La salchicha aporta grasa, especias y profundidad a la salsa. Los ñoquis absorben parte del tomate sin perder su textura suave, mientras el queso crea una capa gratinada que amarra todo. El resultado es más sustancioso que una pasta simple, pero igual de práctico para una comida familiar.

Para que los ñoquis al horno queden bien, conviene cocinar la salsa primero y no pasar de cocción los ñoquis antes de llevarlos al horno.

Ingredientes para los ñoquis al horno

500 g de ñoquis de papa

350 g de salchicha italiana sin tripa

2 tazas de salsa de tomate

1/2 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 cucharadita de orégano seco

1/4 cucharadita de hojuelas de chile opcional

1 taza de queso mozzarella rallado

1/4 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Albahaca o perejil fresco para servir

Preparación

Primero, precalienta el horno a 200°C.

Luego, calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade la salchicha italiana y cocínala, separándola con una cuchara, hasta que esté dorada y bien cocida.

Después, incorpora la cebolla y cocina unos minutos hasta que esté suave. Agrega el ajo, el orégano y las hojuelas de chile si decides usarlas. Mezcla durante unos segundos para despertar el aroma.

A continuación, vierte la salsa de tomate y baja ligeramente el fuego. Cocina durante 8 a 10 minutos para que la salsa tome el sabor de la salchicha. Prueba y ajusta la sal y la pimienta.

Mientras tanto, cocina los ñoquis en agua hirviendo con sal solo hasta que suban a la superficie. Retíralos de inmediato con una espumadera para evitar que se ablanden demasiado.

Mezcla los ñoquis con la salsa y pásalos a una fuente apta para horno.

Cubre con mozzarella y parmesano. Hornea durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté fundido y la superficie se vea dorada en algunas partes.

Finalmente, deja reposar unos minutos antes de servir y termina con albahaca o perejil fresco.

Consejos útiles

No cocines demasiado los ñoquis antes de hornear. Terminarán de asentarse en la salsa.

Usa salchicha italiana dulce o picante según el perfil que prefieras.

Si la salsa está muy espesa, añade un poco del agua de cocción de los ñoquis antes de hornear.

Para más gratinado, termina la fuente bajo el broiler durante uno o dos minutos, vigilando bien.

Deja reposar el plato unos minutos antes de servir para que la salsa no quede demasiado líquida.

Cómo servir los ñoquis al horno

Los ñoquis al horno se sirven calientes, directamente de la fuente, con pan crujiente o una ensalada verde al lado. También funcionan muy bien para una comida de fin de semana porque se pueden armar con anticipación y hornear justo antes de comer.

Al servirlos, deben quedar suaves, cubiertos de salsa y con queso fundido en cada cucharada. La salchicha da carácter, el tomate equilibra y el gratinado aporta ese final dorado que hace que el plato se sienta completo.