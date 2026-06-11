México empezó el Mundial 2026 con una victoria que tuvo peso deportivo, emocional e histórico. La selección dirigida por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural, disputado en el Estadio Ciudad de México, el histórico Azteca, ante más de 80.000 aficionados.

El triunfo rompió una larga sequía para el Tri. Hasta este debut, México nunca había ganado un partido inaugural de la Copa Mundial. Había perdido cinco y empatado dos, incluido el recordado 1-1 ante Sudáfrica en 2010. Esta vez, frente al mismo rival, el equipo mexicano cambió la historia desde el inicio.

El dominio local fue claro desde los primeros minutos. México manejó la pelota, empujó a Sudáfrica contra su campo y encontró rápido el premio. Al minuto 9, un error en la salida del equipo africano terminó en recuperación de Erik Lira, quien asistió a Julián Quiñones. El delantero definió con un remate cruzado para marcar el primer gol del Mundial 2026.

Quiñones abre el camino

El gol de Quiñones confirmó el buen arranque mexicano y encendió aún más a la afición. El atacante, nacido en Colombia y naturalizado mexicano, respondió en una noche de alta presión. Además, fue uno de los jugadores que debutaron en una Copa Mundial con la camiseta del Tri, según reportó AP.

Sudáfrica intentó resistir, pero sufrió con la presión y los errores en salida. El arquero Ronwen Williams evitó una diferencia mayor en la primera parte con atajadas importantes, especialmente ante remates de Raúl Jiménez. Antes del descanso, Quiñones también estrelló un balón en el poste.

México se fue al vestidor con ventaja mínima, aunque con la sensación de haber sido muy superior. El equipo de Aguirre controló el mediocampo, encontró espacios por los costados y mantuvo a Sudáfrica lejos de Raúl Rangel durante buena parte del encuentro.

Jiménez sentencia una noche especial

La segunda parte comenzó con otro golpe para Sudáfrica. Sphephelo Sithole fue expulsado al minuto 49 por cortar una oportunidad clara de gol, lo que dejó al equipo de Hugo Broos con diez jugadores. Desde ese momento, el partido quedó todavía más inclinado hacia México.

El segundo gol llegó al minuto 67. Raúl Jiménez apareció con un cabezazo para firmar el 2-0 y desatar una celebración cargada de simbolismo. Para el delantero, el tanto tuvo un valor especial después de su recuperación de una grave lesión de cráneo años atrás.

AP reportó además que Jiménez llegó a 46 goles con la selección mexicana, igualando a Jared Borgetti como segundo máximo goleador histórico del Tri, solo por detrás de Javier “Chicharito” Hernández.

Un cierre caliente con tres expulsados

El partido terminó con más tensión de la esperada. Sudáfrica perdió a un segundo jugador al minuto 84, cuando Themba Zwane fue expulsado. En tiempo añadido, México también se quedó con diez por la tarjeta roja a César Montes.

Aun con ese cierre áspero, el resultado nunca pareció realmente en peligro para el conjunto local. México sostuvo la ventaja, manejó los tiempos finales y aseguró sus primeros tres puntos en el Grupo A.

El triunfo también coloca al Tri en una posición favorable antes de su segundo compromiso. México enfrentará a Corea del Sur el próximo miércoles en Guadalajara, mientras Sudáfrica jugará contra República Checa en Atlanta.

Para México, la noche dejó más que una victoria. Fue una declaración ante su gente, en el arranque del Mundial más grande de la historia, organizado por México, Estados Unidos y Canadá. El equipo rompió una maldición, ganó con autoridad y empezó su camino mundialista con el tipo de resultado que puede alimentar la confianza de todo un país.