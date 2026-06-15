Erling Haaland tendrá este martes una cita largamente esperada. El delantero del Manchester City debutará en una Copa del Mundo cuando Noruega enfrente a Irak en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, en un partido que también marca el regreso de dos selecciones con décadas de ausencia mundialista.

Noruega vuelve al torneo por primera vez desde Francia 1998. Irak, por su parte, no disputaba una Copa del Mundo desde México 1986. Por eso, el duelo del Grupo I tendrá un valor que va más allá del resultado. Para ambos países, el partido representa el final de una larga espera y el inicio de una oportunidad histórica.

Haaland llega al Mundial con 25 años y con números que explican por qué todas las miradas estarán sobre él. El atacante suma 55 goles con la selección noruega en apenas 49 partidos, una cifra que lo coloca como la gran amenaza ofensiva de un equipo que recuperó protagonismo internacional con una fase de clasificación impecable.

Noruega aterrizó en Estados Unidos después de una eliminatoria perfecta. Ganó todos sus partidos, marcó 37 goles y recibió solo 5. Además, dejó fuera a Italia, tetracampeona mundial, que sufrió su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo. Ese dato explica la dimensión del golpe noruego en Europa.

Sin embargo, Noruega no depende solo de Haaland. El equipo de Stale Solbakken también cuenta con Martin Odegaard, capitán del Arsenal y cerebro del mediocampo. Su conexión con el delantero del Manchester City es una de las grandes razones para creer en esta generación. Junto a ellos aparecen Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Oscar Bobb, piezas que le dan velocidad, movilidad y profundidad al ataque.

El recuerdo de Francia 1998 todavía pesa en la historia noruega. Aquel equipo superó la fase de grupos tras vencer 2-1 a Brasil, pero cayó en octavos ante Italia. De la plantilla actual, solo Sorloth había nacido cuando Noruega disputó su último Mundial. Esa distancia generacional aumenta la expectativa.

Irak también llega con una historia poderosa. El equipo dirigido por Graham Arnold busca la primera victoria mundialista de su historia. En 1986 perdió sus tres partidos de fase de grupos y solo pudo marcar un gol. Cuarenta años después, la selección iraquí regresa con una identidad forjada entre obstáculos, presión y supervivencia deportiva.

Arnold, exseleccionador de Australia, asumió el equipo en 2025 y logró conducirlo hasta la clasificación. Irak superó a Emiratos Árabes Unidos con un penalti en el minuto 17 del descuento y después venció a Bolivia en la repesca intercontinental. Así obtuvo la última de las 48 plazas del Mundial.

Entre sus principales nombres aparecen Aymen Hussein, autor de ocho goles en la fase de clasificación, Muhanad Ali y Ali Al-Hamadi. También destaca Aimar Sher, mediocampista con recorrido y llegada que milita en el Sarpsborg 08 de Noruega, un detalle que añade un cruce interesante al partido.

El Grupo I no concede demasiado margen. Francia y Senegal completan una zona exigente, por lo que el estreno puede marcar el tono para ambos equipos. Noruega parte como favorita por talento y presente. Irak, en cambio, llega con el impulso emocional de quien vuelve al escenario mundial después de 40 años.

En Boston, Haaland buscará transformar la expectativa en goles. Irak intentará convertir su regreso en una sorpresa. El Mundial suele guardar espacio para ambas cosas: las estrellas que confirman su grandeza y los equipos que se niegan a ser simples invitados.