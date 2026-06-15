El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó este lunes a Francia para participar en la cumbre del G7, donde el acuerdo anunciado con Irán dominará buena parte de las conversaciones entre los líderes de las principales economías democráticas del mundo.

Trump despegó desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a bordo del Air Force One, con destino a la localidad francesa de Évian. La cita reúne a los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón en un momento de alta tensión internacional, tras meses de guerra y fuertes sacudidas en el mercado energético.

El viaje se produce después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo de paz mediado por Pakistán. Según lo informado, el pacto será firmado el viernes 19 de junio en Suiza y busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. Irán había bloqueado el paso como respuesta a la ofensiva militar, lo que provocó inquietud en los mercados y elevó la presión sobre los gobiernos aliados de Washington.

El pacto también contempla el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos desde abril a los puertos iraníes. Sin embargo, todavía quedan preguntas importantes sin respuesta. Entre ellas figuran el futuro del programa nuclear iraní y el posible desbloqueo de miles de millones de dólares en fondos congelados.

Trump aseguró al diario The New York Times que el acuerdo limitará el enriquecimiento de uranio de Irán a niveles que no puedan ser utilizados con fines militares. Por su parte, el vicepresidente JD Vance afirmó en Fox News que Teherán “nunca” obtendrá un arma nuclear.

En Évian, Trump tiene previsto reunirse en privado con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, participará en las sesiones del G7 y coincidirá el martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado a la cumbre.

El mandatario estadounidense también planea encuentros bilaterales con líderes de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y la India. Su objetivo será afinar con aliados árabes y musulmanes los detalles del acuerdo con Irán, aunque no se espera la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Trump llega a Francia después de asistir a una velada de combates de la UFC celebrada en los jardines de la Casa Blanca por su cumpleaños 80. Pero en el G7, el foco será otro: convencer a sus aliados de que el acuerdo con Irán puede estabilizar una región golpeada por la guerra, sin abrir nuevas grietas diplomáticas.