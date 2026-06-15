Menu
Home/Noticias/El petróleo cae con fuerza tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir Ormuz

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía de archivo de una bomba extractora de petróleo en Texas (Estados Unidos). EFE/EPA/LARRY W. SMITH

El petróleo cayó con fuerza este lunes después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz destinado a poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de crudo.

El petróleo intermedio de Texas, conocido como WTI y referencia en Estados Unidos, bajaba 5,30 % hasta los 80,38 dólares por barril hacia las 09:00 de la mañana, hora local. Los contratos de futuros para julio restaban 4,50 dólares frente al cierre de la jornada anterior.

La reacción del mercado refleja el alivio de los inversionistas ante la posibilidad de que se normalice el tránsito marítimo por Ormuz. Por ese estrecho circulaba cerca del 20 % del crudo mundial antes del cierre ordenado por Irán durante el conflicto. Su bloqueo había elevado los temores sobre una crisis energética más profunda.

El acuerdo será firmado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países durante el fin de semana. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, el pacto busca cerrar la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Tras ese ataque, Irán nombró como sucesor a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido dirigente. Además, respondió con ataques contra Israel y contra países de la región que albergan bases estadounidenses. También cerró el estrecho de Ormuz, una decisión que puso presión inmediata sobre el petróleo y sobre los mercados energéticos globales.

Ahora, el giro diplomático cambia el ánimo de los inversionistas. Si el paso marítimo se reabre y el suministro empieza a estabilizarse, los precios podrían perder parte de la prima de riesgo acumulada durante la guerra. Sin embargo, los analistas advierten que el mercado seguirá pendiente de la implementación del acuerdo.

Tom Essaye, de The Sevens Report, señaló que el WTI ya había cerrado el viernes con una pérdida semanal de 6,60 %. Además, advirtió que un cierre por debajo de los 84 dólares por barril, una vez acordada la paz, podría cambiar el panorama técnico hacia una postura bajista para el petróleo y el sector energético.

Aun así, la caída no significa que el riesgo haya desaparecido. El mercado todavía espera claridad sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de restricciones marítimas y el ritmo real de reapertura de Ormuz. Por ahora, el anuncio del acuerdo ha bastado para aliviar los precios, pero la estabilidad dependerá de que la firma y su ejecución avancen sin nuevos sobresaltos.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Caso Jet Set irá a juicio por homicidio culposo tras el derrumbe que dejó 236 muertos en Santo Domingo
June 15, 11:00 AM
By
Noticias
La producción industrial de Estados Unidos pierde fuerza en mayo pese al impulso de la minería
June 15, 10:10 AM
By
Noticias
Trump llega al G7 con el acuerdo con Irán como eje de una cumbre marcada por la tensión global
June 15, 9:50 AM
By
Noticias
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, es condenado a cuatro años de prisión en Noruega
June 15, 8:30 AM
By
Noticias
Trump celebra sus 80 años con una noche de UFC en la Casa Blanca y desata un nuevo debate político
June 15, 3:00 AM
By
Noticias
JD Vance planea asistir a la firma del acuerdo con Irán y no descarta la presencia de Trump
June 14, 10:00 PM
By
Noticias
Ola de calor amenaza con romper récords en EE.UU. con temperaturas superiores a 110 grados
June 12, 10:20 AM
By
Noticias
Migrantes piden a León XIV en Tenerife ser vistos como personas, no como números
June 12, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *