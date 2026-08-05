‘Spider-Man: Brand New Day’ necesitó apenas siete días para convertirse en la película más taquillera de 2026. La nueva aventura protagonizada por Tom Holland y Zendaya acumula 1.155 millones de dólares a nivel mundial.

La producción superó a ‘Toy Story 5’, que mantenía el primer puesto del año con una recaudación de 1.067 millones de dólares desde su estreno en junio.

El total de ‘Brand New Day’ incluye aproximadamente 449 millones de dólares obtenidos en Norteamérica y 706 millones en otros mercados. Su desempeño confirma el enorme poder comercial que conserva Spider-Man entre las audiencias internacionales.

Un estreno que superó a ‘Avengers: Endgame’

La película comenzó su recorrido con 72 millones de dólares durante las funciones de preestreno en Norteamérica. Con esa cifra, superó el récord que mantenía ‘Avengers: Endgame’.

Durante su primer fin de semana, el filme alcanzó 360 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. El resultado representa el mayor debut registrado en la taquilla norteamericana.

A nivel mundial, la producción dirigida por Destin Daniel Cretton consiguió 932 millones de dólares durante su estreno. La cifra la colocó como el segundo mayor lanzamiento global de la historia, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’.

Más de $1.000 millones en seis días

La cinta alcanzó los 400 millones de dólares en Norteamérica durante sus primeros cuatro días. Ninguna otra película había llegado a esa cantidad con tanta rapidez.

Además, superó los 1.000 millones de dólares en todo el mundo después de seis días en cartelera. Solamente ‘Avengers: Endgame’ consiguió alcanzar esa marca en menos tiempo.

El éxito también mejora los registros iniciales de ‘Spider-Man: No Way Home’. Aquella entrega obtuvo 50 millones de dólares durante sus funciones de preestreno en 2021.

Posteriormente, ‘No Way Home’ recaudó más de 260 millones de dólares en su primer fin de semana norteamericano. Su estreno mundial alcanzó 587 millones, mientras que su recorrido completo terminó con 1.921 millones de dólares.

Tom Holland vuelve a liderar la franquicia

Tom Holland regresa como Peter Parker en esta nueva entrega de la saga. Zendaya también forma parte de la producción, acompañada por un reparto que incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon y Jon Bernthal.

También participan Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. La dirección estuvo a cargo de Cretton, conocido por su trabajo en ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

El acelerado desempeño de la película anticipa una carrera comercial todavía mayor. Sin embargo, aún está por verse si logrará superar la recaudación final de ‘Spider-Man: No Way Home’.