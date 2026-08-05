El bloguero estadounidense Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami después de protagonizar una transmisión en directo que generó preocupación por su seguridad.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade recibió varias llamadas durante la noche del martes. Los avisos señalaban que Hilton podía estar atravesando una crisis y mostraba señales de una posible autolesión.

Varios agentes acudieron entonces a su domicilio, según informaron medios como Variety y The Hollywood Reporter. Las autoridades confirmaron posteriormente que el comunicador se encontraba solo en la vivienda durante la transmisión.

Las autoridades priorizaron la comunicación

Al llegar al lugar, los agentes conversaron con varios familiares de Hilton. Posteriormente, recibieron instrucciones de retirarse de la zona inmediata, pero continuaron vigilando la situación.

La Oficina del Sheriff explicó que, ante una crisis de salud mental, los agentes intentan reducir la tensión. Para ello, crean oportunidades para establecer comunicación y mantener una distancia segura.

Según la agencia, estas técnicas pueden disminuir el riesgo de lesiones para la persona afectada, los agentes y el público. También permiten evitar una intervención más agresiva cuando no existe una amenaza inmediata contra otras personas.

Hilton fue finalmente trasladado de manera segura a un hospital local. Allí permanece recibiendo atención médica, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades y recogida por EFE.

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre su condición ni sobre el tratamiento que está recibiendo.

Una figura conocida por las noticias de celebridades

Hilton alcanzó notoriedad durante los primeros años de la década de 2000. Su popular blog se especializó en noticias, rumores y comentarios sobre las celebridades de Hollywood.

El comunicador desarrolló una reputación por su estilo directo y provocador. Con el paso de los años, también amplió su presencia a las redes sociales, los pódcast y otros espacios digitales.

A principios de 2026, Hilton reveló que había permanecido hospitalizado durante tres semanas. Según relató entonces, inicialmente enfrentó un cuadro de gripe que después derivó en una úlcera, una perforación y sepsis.

Tras recibir el alta, compartió públicamente que aquella experiencia había cambiado su forma de ver la vida. También expresó agradecimiento por su recuperación y habló sobre un renovado interés en la fe.

Por respeto a su privacidad y a la gravedad de lo ocurrido, diversos medios evitaron reproducir las imágenes explícitas de la transmisión.

En Estados Unidos, las personas que atraviesan una crisis emocional o tienen pensamientos de autolesión pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 988.