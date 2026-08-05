La Fundación Cultural Latin Grammy entregó más de 1,7 millones de dólares en becas a estudiantes de música con recursos económicos limitados. Los beneficiarios proceden de Estados Unidos e Iberoamérica.

Entre los jóvenes seleccionados se encuentra Razil Rosado Figueroa, violinista puertorriqueño de 17 años. El estudiante recibió la Beca Prodigio, el reconocimiento de mayor valor otorgado por la organización.

La ayuda puede alcanzar los 250.000 dólares y cubre los cuatro años de estudios universitarios. Rosado comenzará una licenciatura en el Berklee College of Music de Boston durante el próximo semestre de otoño.

Noel Schajris patrocina la Beca Prodigio

La beca del violinista puertorriqueño cuenta con el patrocinio de Noel Schajris. El cantautor argentino nacionalizado mexicano formó parte del dúo Sin Bandera.

Schajris calificó como un honor la oportunidad de ayudar al joven músico a desarrollar su talento. La Fundación Cultural Latin Grammy comunicó sus declaraciones al anunciar a los estudiantes seleccionados.

Además de Rosado, las vocalistas Lea Garza y Melissa Cruz recibieron ayudas por un total de 525.000 dólares. Ambas residen en Miami y estudiarán en la Frost School of Music de la Universidad de Miami.

Berklee reconoce a una joven bajista

La bajista Anahí Solano obtuvo una beca presidencial completa de Berklee, valorada en 275.000 dólares. El beneficio cubrirá la matrícula, el alojamiento dentro del campus y el equipo informático obligatorio.

La Fundación también concedió tres becas de hasta 120.000 dólares para programas universitarios de cuatro años.

El saxofonista Franco Dilmé Romero recibió la Beca Legado Celia Cruz. Por su parte, la clarinetista Gabriela Farinas obtuvo la ayuda patrocinada por la cantautora puertorriqueña Kany García.

El bajista David Amparo fue seleccionado para la Beca Manolo Díaz. Asimismo, otros estudiantes recibieron aportaciones de entre 10.000 y 12.500 dólares para cubrir gastos de matrícula.

Varias de estas ayudas fueron financiadas con el respaldo de empresas y agrupaciones de música regional mexicana. Entre los colaboradores aparecen Fuerza Regida y Banda Los Recoditos.

Más de $17 millones destinados a la educación

Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación, destacó el compromiso de la organización con la eliminación de las barreras económicas.

“Estamos orgullosos de ayudar a eliminar las barreras financieras para que estos estudiantes puedan continuar su educación”, señaló Egusquiza.

La Fundación Cultural Latin Grammy fue creada en 2014. Desde entonces, ha destinado más de 17 millones de dólares a becas, subvenciones, instrumentos musicales y programas educativos.

Sus iniciativas han beneficiado a estudiantes y comunidades musicales de Estados Unidos e Iberoamérica. Además, buscan facilitar la formación profesional de una nueva generación de artistas.