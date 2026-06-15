En la India, donde el críquet domina conversaciones, estadios y calendarios deportivos, el Mundial ha vuelto a encender una pasión que se vive con fuerza especial en Calcuta y Howrah. Allí, las calles se han convertido en una galería popular dedicada a algunos de los futbolistas más reconocidos del planeta.

Murales gigantes de Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y otras figuras del fútbol internacional decoran barrios enteros. En algunas zonas, los aficionados también han pintado banderas y colores de selecciones como Brasil, Argentina, Portugal y España. La escena confirma que, aunque la India no sea una potencia mundial en este deporte, su afición sabe vivirlo con intensidad.

En imágenes grabadas por EFE, jóvenes del barrio replican cánticos populares del fútbol, desde celebraciones asociadas a Cristiano Ronaldo hasta frases que evocan jugadas memorables de Messi. La mezcla de idiomas, acentos y referencias muestra cómo el torneo trasciende fronteras y se convierte en un lenguaje común.

La vecina ciudad de Howrah, situada a menos de cinco kilómetros de Calcuta, también se ha sumado a la celebración. Considerada por muchos como una de las zonas más futboleras de la India, luce estos días carteles y murales realizados por los propios vecinos. En uno de ellos, dedicado a Brasil, aparece la frase en portugués “Dia triste pra quem duvidou”, muy usada por seguidores del fútbol en redes sociales.

El fervor no surge de la nada. Bengala Occidental mantiene desde hace décadas una relación sentimental con el fútbol. En el pasado, la región rindió culto a leyendas como Diego Armando Maradona y Pelé. Ahora, esa devoción convive con nuevas figuras globales y con estrellas que siguen marcando generaciones.

Sin embargo, los fanáticos indios estuvieron cerca de quedarse sin una transmisión clara del torneo. Apenas semanas antes del inicio del Mundial, la FIFA aún negociaba los derechos de retransmisión en India, uno de los mercados televisivos más importantes del mundo. Finalmente, Zee Entertainment Enterprises obtuvo los derechos para emitir el torneo en India, con transmisión por televisión a través de Unite8 Sports y streaming mediante ZEE5. El acuerdo también incluye otros eventos de la FIFA hasta 2034, según reportes de medios indios.

El desenlace alivió a una audiencia enorme. En la pasada Copa del Mundo de Catar, la afición india representó cerca del 3 % del alcance televisivo global, pese a que su selección no participó en el torneo.

Por eso, las calles pintadas de Calcuta y Howrah dicen algo más que simple entusiasmo. Son la prueba de que el Mundial no pertenece solo a los países que levantan trofeos. También vive en los barrios que madrugan para ver partidos, en los jóvenes que cantan nombres ajenos como propios y en las paredes que convierten la pasión futbolera en memoria colectiva.