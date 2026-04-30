El producto interior bruto de Estados Unidos registró un crecimiento moderado en el primer trimestre de 2026, con un avance del 0,5 % respecto al trimestre anterior, según datos publicados por el Buró de Análisis Económico.

En términos anualizados, la economía estadounidense se expandió un 2 %, una mejora frente al 0,5 % registrado en el periodo previo, en línea con las previsiones del mercado.

Impulso de inversión y exportaciones

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por un aumento del 8,7 % en la inversión y del 12,9 % en las exportaciones, factores que sostuvieron la actividad económica en los primeros meses del año.

El consumo también mostró un avance, con un incremento del 1,6 %, mientras que el gasto público creció un 4,4 %, recuperándose tras la caída del trimestre anterior.

Aumento de importaciones y gasto federal

Las importaciones subieron un 21,4 %, lo que resta al cálculo del PIB, en contraste con la reducción registrada a finales de 2025.

El gasto federal también experimentó un crecimiento del 9,3 %, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa, que se incrementó un 2,3 % tras haber caído de forma significativa en el periodo anterior.

Impacto de la guerra y la inflación

Aunque la guerra en Irán ha generado incertidumbre en los mercados y un aumento en los precios de la energía, los analistas consideran que su impacto aún no se refleja plenamente en el volumen de producción.

En cambio, sí se percibe en la inflación. El índice de gasto en consumo personal aumentó un 4,5 % anualizado, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 4,3 %.

Claves para la política monetaria

Estos indicadores son determinantes para las decisiones de la Reserva Federal, que recientemente optó por mantener los tipos de interés en el rango de 3,5 % a 3,75 %.

El banco central continúa evaluando el equilibrio entre crecimiento e inflación en un entorno económico marcado por tensiones internacionales y expectativas de desaceleración en los próximos meses.