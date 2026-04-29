El artista puertorriqueño Eladio Carrión anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado ‘Corsa’, un proyecto que llegará a las plataformas digitales el próximo 1 de mayo.

El anuncio se produjo semanas después del estreno de “Polaroid”, sencillo que ahora se confirma como el primer adelanto de esta nueva etapa musical.

Un concepto marcado por velocidad y energía

Según lo adelantado por el propio cantante en redes sociales, el disco gira en torno a una estética inspirada en autos, velocidad y fuego, elementos que apuntan a una propuesta intensa tanto a nivel visual como sonoro.

En cuanto al estilo musical, el álbum combinará trap y reguetón, además de incluir temas más introspectivos que mostrarán una faceta más emocional del artista.

Colaboraciones que amplían el proyecto

El nuevo trabajo contará con la participación de figuras destacadas de la música urbana. Entre las colaboraciones confirmadas se encuentran Cazzu, Mora, Myke Towers, MIDNVGHT y Top Boy.

Estas uniones reflejan la intención de reunir diferentes estilos dentro de un mismo proyecto, aportando variedad al sonido del álbum.

Una carrera en constante evolución

A lo largo de los últimos años, Eladio Carrión ha consolidado una discografía que combina introspección y energía, con proyectos que han marcado distintas etapas en su trayectoria.

Su primer gran impulso llegó en 2020 con ‘Sauce Boyz’, seguido por ‘Monarca’ y ‘SEN2 KBRN, Vol. 1’ en 2021, trabajos que fortalecieron su presencia en la escena urbana.

En 2022, ‘SEN2 KBRN, Vol. 2’ reafirmó su posición entre los artistas más sólidos del género, mientras que ‘3MEN2 KBRN’ en 2023 impulsó su proyección internacional.

Versatilidad como sello distintivo

En 2024, el artista sorprendió con ‘Sol María’, un álbum más íntimo inspirado en su madre, y posteriormente con el EP ‘Porque Puedo’, donde exploró distintos registros musicales.

En 2025 regresó a una propuesta más cercana al trap con ‘DON KBRN’, mostrando nuevamente su capacidad de adaptación dentro de la industria.

Con ‘Corsa’, Eladio Carrión abre una nueva etapa que combina su esencia urbana con una evolución artística que continúa ampliando su alcance dentro de la música latina.