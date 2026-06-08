Las lesiones de los Yankees han golpeado con fuerza al equipo justo en una parte exigente del calendario. Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Austin Wells están fuera de acción, dejando a Nueva York con menos margen de error y varias decisiones urgentes en el roster.

Judge fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una fractura por estrés en la primera costilla derecha. Según el reporte del equipo, el capitán ya venía lidiando con la molestia antes de que se confirmara el diagnóstico. Su baja fue registrada de manera retroactiva al 2 de junio, y el plan es mantenerlo sin actividad hasta una nueva evaluación a principios o mediados de julio.

La ausencia de Judge no es una baja cualquiera. Su presencia cambia la forma en que los rivales lanzan, protege turnos importantes en la alineación y ofrece una amenaza constante de poder. Sin él, los Yankees pierden no solo producción ofensiva, sino también estabilidad en el corazón del orden al bate.

A la situación se suma Giancarlo Stanton, quien continúa recuperándose de una distensión en la pantorrilla derecha. El bateador fue enviado a la lista de lesionados de 10 días el 28 de abril y, aunque ya retomó prácticas de bateo en vivo a comienzos de junio, el mánager Aaron Boone confirmó que no será activado para la gira del 8 al 14 de junio.

La baja de Stanton prolonga el problema ofensivo. Cuando está saludable, sigue siendo uno de los bates de más poder en el equipo. Sin embargo, su historial físico obliga a los Yankees a manejar su regreso con cautela. Forzar su activación podría ser más costoso que esperar unos días más.

Austin Wells también está fuera por dolores de cabeza cervicales, una condición que llevó al equipo a llamar al receptor J.C. Escarra desde Triple-A. En una temporada larga, perder profundidad detrás del plato puede afectar más de lo que parece. El receptor no solo aporta con el bate, también guía al cuerpo de lanzadores y maneja momentos clave del juego.

Ante esta ola de bajas, los Yankees han tenido que ajustar su plantilla. Con varios jardineros fuera, el prospecto Spencer Jones fue llamado para cubrir parte del vacío que deja Judge. Su llegada ofrece una oportunidad importante, aunque también llega en medio de una presión fuerte para un jugador que todavía busca afirmarse al máximo nivel.

Las lesiones de los Yankees obligan al equipo a improvisar sin perder competitividad. En una división exigente y con una fanaticada que mide cada resultado con lupa, estos días pueden revelar mucho sobre la profundidad real del roster.

Para Nueva York, la clave será resistir hasta recuperar piezas importantes. Mientras tanto, Boone tendrá que encontrar respuestas con suplentes, prospectos y ajustes diarios. Las lesiones de los Yankees no definen todavía la temporada, pero sí pueden marcar el tono de las próximas semanas.