Uber anticipa un aumento significativo en la demanda de transporte durante el Mundial 2026 en Norteamérica, especialmente en sedes como Nueva York y Nueva Jersey, donde el acceso al estadio MetLife presenta limitaciones.

Sachin Kansal, jefe de producto de la compañía, explicó en entrevista con EFE que la plataforma espera una mayor disponibilidad de conductores, motivados por el potencial económico del evento.

Más conductores ante la oportunidad del Mundial

Kansal señaló que los conductores ven el torneo como una oportunidad para incrementar sus ingresos, lo que podría traducirse en una mayor oferta en momentos de alta demanda.

Según explicó, la compañía busca garantizar una experiencia eficiente para los usuarios durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Transporte limitado hacia el estadio MetLife

El estadio MetLife, con capacidad para más de 82.000 personas, será una de las sedes principales y albergará ocho partidos, incluida la final.

Sin embargo, no es posible acceder caminando al recinto, lo que complica la movilidad de los aficionados.

El transporte público también presenta limitaciones. El sistema NJ Transit anunció tarifas de 150 dólares por viaje de ida y vuelta desde Manhattan, mientras que los autobuses operados por la FIFA costarán alrededor de 80 dólares.

Aumento de precios y alta demanda

En condiciones normales, un trayecto en Uber desde Penn Station hasta el estadio supera los 70 dólares. Durante los días de partido, se espera que los precios aumenten debido a la alta demanda y el tráfico en la zona.

Este escenario convierte a las plataformas de transporte privado en una de las principales alternativas para los asistentes.

Retos logísticos en grandes sedes

Kansal también destacó la importancia de los puntos de recogida y entrega dentro de la aplicación, ya que las sedes del Mundial en Estados Unidos son complejos de gran tamaño.

Un error en la ubicación puede implicar largos desplazamientos a pie, lo que hace clave la organización del servicio.

Nueva York se prepara para el evento

Las autoridades locales han señalado la seguridad y la asequibilidad como prioridades de cara al torneo.

Nueva York, uno de los mercados más importantes para Uber a nivel global, espera un incremento en la actividad no solo en transporte, sino también en servicios de entrega y nuevas opciones dentro de la aplicación.

El primer partido en la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el Brasil contra Marruecos el 13 de junio, en un calendario que también incluye encuentros de selecciones como Francia, Alemania, Inglaterra y Ecuador, además de fases eliminatorias y la final.