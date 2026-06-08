Un terremoto en Filipinas de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur del país, dejando al menos una persona muerta, varios heridos, edificios colapsados y alertas de tsunami en distintos puntos del Pacífico.

El sismo ocurrió frente a la costa de Mindanao, a unos 24 kilómetros al oeste de la provincia de Sarangani, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La fuerza del movimiento llevó a las autoridades de Filipinas e Indonesia a pedir a los residentes de zonas costeras que se trasladaran de inmediato a terrenos más altos.

El balance inicial reportado por la policía de General Santos City era de una persona fallecida y cuatro heridas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podía cambiar debido a las labores de rescate en curso.

“Varios edificios colapsaron”, dijo a AFP el sargento mayor Robert Dagon, de la policía local. También explicó que todavía no podía precisar el alcance total de los daños porque los equipos estaban concentrados en atender emergencias.

Edificios colapsados en General Santos

Videos publicados en Facebook y verificados por AFP mostraron el colapso de un centro comercial con un restaurante Jollibee en General Santos City. En otro video se observa un edificio dentro de un campus escolar derrumbándose tras el fuerte movimiento.

En una de las grabaciones se escucha a una persona gritar que el edificio “realmente colapsó”, mientras se observan escombros y escenas de confusión.

El terremoto en Filipinas provocó una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia, especialmente en las áreas más cercanas al epicentro. Las autoridades locales continuaban evaluando daños en viviendas, comercios, escuelas e infraestructura pública.

Alertas de tsunami en varios países

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que podían registrarse olas de tsunami durante las siguientes tres horas en costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, suspendió las clases en las zonas afectadas de Mindanao y pidió a los residentes costeros evacuar sin esperar nuevas instrucciones.

“Muévanse a terrenos más altos ahora. No esperen”, dijo Marcos. “Su vida es más importante que cualquier cosa que quede atrás”.

Indonesia también ordenó evacuaciones preventivas en zonas como Manado, en Sulawesi del Norte, la provincia de Gorontalo y las islas Sangihe.

Japón emitió por separado un aviso de tsunami para partes de su costa del Pacífico, con proyecciones de olas de hasta un metro.

Una zona de alta actividad sísmica

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Por esa razón, los terremotos son frecuentes en el país, aunque no todos alcanzan niveles tan destructivos.

Mindanao ya había sido golpeada por fuertes sismos en meses recientes. En octubre, dos terremotos de magnitudes 7,4 y 6,7 sacudieron el este de la isla y dejaron al menos ocho muertos.

Días antes, otro terremoto de magnitud 6,9 había dejado 76 fallecidos y decenas de miles de edificios destruidos o dañados en la provincia de Cebú, en el centro del país, según cifras oficiales.

Evacuaciones y rescates en marcha

Tras el terremoto en Filipinas, las prioridades de las autoridades eran rescatar a posibles personas atrapadas, evaluar daños estructurales y mantener a la población lejos de las zonas costeras mientras continuaran las alertas.

En Davao City, un funcionario local de desastres señaló que las autoridades monitoreaban la situación y publicarían actualizaciones en redes sociales.

La magnitud del sismo y la posibilidad de tsunami mantuvieron bajo alerta a varios países de la región. En Filipinas, el mensaje oficial fue directo: evacuar primero y regresar solo cuando las autoridades confirmen que no existe peligro.

El balance inicial ya confirma una tragedia, pero el impacto real del terremoto podría tardar horas o días en conocerse por completo.