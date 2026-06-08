Un apuñalamiento en Penn Station dejó seis personas heridas la noche previa al Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y su rival en el Madison Square Garden, lo que elevó la alerta de seguridad en una de las zonas más transitadas de Manhattan.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche en el área de espera de New Jersey Transit, ubicada debajo del complejo del Madison Square Garden. Según reportes preliminares, la agresión habría sido un acto aleatorio de violencia.

La policía de Amtrak detuvo rápidamente al sospechoso, quien permanece bajo custodia. Las seis víctimas fueron trasladadas al Bellevue Hospital para recibir atención médica. Una de ellas sufrió heridas graves.

Caos dentro de la estación

Testigos describieron una escena de confusión dentro y fuera de Penn Station, con ambulancias, patrullas y vehículos de bomberos rodeando el área.

Una persona relató que al entrar a la estación vio varias ambulancias. Otra dijo que había “mucho movimiento” afuera, con una fuerte presencia de policías y personal de emergencia.

Penn Station es uno de los puntos de transporte más concurridos de Nueva York y conecta a miles de pasajeros diariamente con trenes de New Jersey Transit, Amtrak y Long Island Rail Road. Por eso, un ataque de este tipo puede generar impacto inmediato en la movilidad y la percepción de seguridad de toda la zona.

Más seguridad antes del partido

El incidente ocurrió apenas 24 horas antes de que los Knicks jueguen el tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden.

Más de 20.000 fanáticos son esperados en el arena para un evento que ya estaba bajo vigilancia reforzada. Entre los asistentes de alto perfil se espera la presencia del presidente Donald Trump y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Las autoridades ya habían previsto una mayor presencia policial alrededor del Madison Square Garden antes del ataque. También se habían instalado barricadas en los alrededores del recinto.

Tras el apuñalamiento, la seguridad en el área cobra todavía más importancia, especialmente por la concentración de fanáticos, funcionarios y visitantes durante una de las noches deportivas más grandes para la ciudad.

No habrá fiesta pública afuera del Garden

Funcionarios del Madison Square Garden informaron que la ciudad negó el permiso para realizar una fiesta pública de visualización en Plaza 33, justo afuera del recinto.

La decisión fue tomada después de consultas con el Departamento de Policía de Nueva York y el Servicio Secreto.

Esto significa que los fanáticos no podrán reunirse en esa zona para ver el partido desde el exterior del arena. La medida busca evitar aglomeraciones adicionales en un área ya sensible por el flujo de pasajeros, la presencia de autoridades y el operativo de seguridad del partido.

Una noche clave bajo vigilancia

El apuñalamiento en Penn Station aumenta la tensión antes de una jornada histórica para los Knicks y sus seguidores.

El Madison Square Garden se prepara para recibir a miles de fanáticos en medio de un operativo reforzado, mientras las autoridades investigan el ataque y mantienen bajo custodia al sospechoso.

Por ahora, no se ha informado que el incidente esté relacionado con el partido o con alguna amenaza específica contra el evento. Aun así, el momento y el lugar del ataque obligan a redoblar precauciones.

Nueva York tendrá este viernes una noche de alto perfil deportivo, político y de seguridad. Los Knicks buscarán responder en la cancha, mientras la ciudad intenta garantizar que el espectáculo se desarrolle sin nuevos incidentes.