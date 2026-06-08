La Isla de las Muñecas es uno de los lugares más extraños y perturbadores de México. Ubicada entre los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, esta pequeña isla atrae a visitantes de todo el mundo por una razón inquietante: cientos de muñecas viejas cuelgan de árboles, techos y cercas, muchas de ellas deterioradas por el tiempo, sin ojos o con extremidades rotas.

Aunque las imágenes parecen sacadas de una película de terror, el origen de la Isla de las Muñecas está relacionado con una historia real que comenzó a mediados del siglo XX.

Según la versión más difundida, el cuidador de la isla, Julián Santana Barrera, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en uno de los canales cercanos. Poco tiempo después, halló una muñeca flotando en el agua y decidió colgarla en un árbol como muestra de respeto hacia el espíritu de la menor.

Con el paso de los años, Santana aseguró que comenzó a experimentar fenómenos extraños. Decía escuchar susurros, pasos y lamentos durante la noche. Convencido de que el espíritu de la niña seguía presente, empezó a recolectar más muñecas abandonadas para colgarlas por toda la isla y así apaciguar a la supuesta presencia.

La historia se hizo cada vez más conocida entre habitantes de la zona y visitantes. Sin embargo, existe un detalle importante: nunca se ha encontrado evidencia histórica concluyente que confirme el supuesto ahogamiento de la niña. Algunos investigadores consideran que pudo tratarse de una leyenda local o de una creencia personal de Santana.

Lo que sí está documentado es que Julián Santana dedicó décadas a llenar la isla con muñecas encontradas en la basura, intercambiadas con visitantes o recuperadas de los canales.

La historia adquirió un tono aún más inquietante en 2001, cuando Santana fue hallado muerto en el mismo canal donde afirmaba haber encontrado el cuerpo de la niña años atrás. Su fallecimiento alimentó aún más las leyendas que rodean a la Isla de las Muñecas.

Hoy, el lugar es una de las atracciones más famosas de Xochimilco. Miles de turistas llegan cada año para recorrer sus senderos y observar las figuras desgastadas que cuelgan entre la vegetación.

Más allá de las historias de fantasmas, la Isla de las Muñecas sigue fascinando porque combina tragedia, misterio y folklore. Sea cual sea la verdad detrás de su origen, pocas imágenes resultan tan inquietantes como la de cientos de muñecas observando en silencio desde los árboles.