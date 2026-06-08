Lox casero curado con sal, azúcar y eneldo para servir con bagels

Curar salmón en casa requiere más paciencia que esfuerzo. El lox casero se prepara con una mezcla de sal y azúcar que transforma la textura del pescado, concentrando su sabor sin necesidad de cocinarlo. A diferencia del salmón ahumado, el lox tradicional se cura, pero no siempre se ahúma. Por eso su sabor es más limpio, salino y delicado.

En muchas mesas de desayuno y brunch, especialmente dentro de la tradición judía neoyorquina, el lox se sirve con bagels, queso crema, cebolla morada, alcaparras y limón. La combinación funciona porque cada elemento cumple una función: grasa, acidez, sal, frescura y pan firme.

Para preparar un buen lox casero, lo más importante es usar salmón de excelente calidad, mantenerlo refrigerado y cortarlo en láminas muy finas al servir.

Ingredientes para el lox casero

500 g de salmón fresco, sin piel y de buena calidad

1/4 taza de sal gruesa

1/4 taza de azúcar

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 manojo pequeño de eneldo fresco

Ralladura de 1 limón opcional

Para servir

Bagels

Queso crema

Cebolla morada en láminas finas

Alcaparras

Rodajas de tomate opcional

Limón en gajos

Eneldo fresco adicional

Preparación

Primero, seca bien el salmón con papel de cocina. Debe estar frío y sin exceso de humedad antes de empezar el curado.

Luego, mezcla la sal, el azúcar, la pimienta y la ralladura de limón si decides usarla. Esta mezcla será la base del curado.

Después, coloca una capa de eneldo sobre un plato o bandeja pequeña. Encima acomoda el salmón y cúbrelo completamente con la mezcla de sal y azúcar. Añade más eneldo por encima.

A continuación, envuelve el salmón con plástico de cocina, presionando bien para que quede cubierto. Colócalo en una bandeja y ponle algo de peso encima, como otro plato pequeño.

Refrigera durante 24 a 36 horas. A mitad del tiempo, voltea el salmón para que el curado sea más parejo.

Cuando esté listo, retira el exceso de sal, azúcar y eneldo. Si hace falta, limpia suavemente con papel húmedo, sin empapar el pescado.

Finalmente, corta el lox casero en láminas muy finas con un cuchillo bien afilado.

Consejos útiles

Usa salmón fresco de calidad y cómpralo en un lugar confiable. Como no se cocina con calor, el producto inicial importa muchísimo.

No cures el salmón demasiado tiempo si quieres una textura suave. Más horas dan un resultado más firme y salado.

El eneldo aporta aroma clásico, pero no debe cubrir por completo el sabor del pescado.

Corta el lox en láminas finas justo antes de servir para mantener mejor la textura.

Si prefieres un sabor más suave, limpia muy bien el exceso de curado antes de refrigerarlo de nuevo.

Cómo servir el lox casero

El lox casero se sirve frío, sobre bagels tostados con queso crema. Encima puedes añadir cebolla morada, alcaparras, tomate, eneldo fresco y unas gotas de limón.

Al probarlo, debe sentirse sedoso, salino y fresco, con una textura firme pero delicada. El bagel aporta estructura, el queso crema suaviza la sal y las alcaparras dan el golpe ácido que completa el bocado. Es una preparación sencilla, pero cuando se hace bien, convierte un desayuno en algo mucho más memorable.