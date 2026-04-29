La visita de Carlos III a Estados Unidos dejó un equilibrio entre diplomacia y tensión, con gestos de acercamiento hacia la Administración de Donald Trump, pero también con mensajes que evidenciaron diferencias entre ambos gobiernos.

El monarca británico, acompañado por la reina Camila, protagonizó la jornada central en Washington con una agenda que incluyó una ceremonia oficial en la Casa Blanca, un discurso ante el Congreso y una cena de gala junto al presidente estadounidense.

Humor británico en la Casa Blanca

Durante la cena en la Sala Este, Carlos III recurrió a su característico humor para aligerar el ambiente. En uno de los momentos más comentados, respondió a una afirmación recurrente de Trump sobre la Segunda Guerra Mundial.

“Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés”, bromeó el rey, provocando risas entre los asistentes, incluido el propio mandatario.

También hizo referencia histórica a la quema de la Casa Blanca en 1814 por tropas británicas, al señalar que su país ya había intentado “remodelar” el edificio en el pasado.

Gestos simbólicos y tono diplomático

Como parte de la visita, el rey entregó a Trump una campana de un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial, destacando la relación histórica entre ambos países.

El gesto fue acompañado de un mensaje de cooperación futura, en línea con el tono general de la visita, que buscó reducir tensiones bilaterales sin evitar temas sensibles.

Mensajes clave ante el Congreso

En su intervención ante el Congreso, Carlos III llamó a la unidad y advirtió sobre los riesgos del aislamiento en el contexto internacional actual.

El monarca defendió el papel de la OTAN y recordó el apoyo de los aliados a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. También pidió mantener el respaldo a Ucrania en un momento en que el conflicto ha perdido protagonismo en la agenda global.

Clima y diferencias implícitas

Fiel a su trayectoria como defensor del medioambiente, el rey incluyó un mensaje sobre la importancia de los sistemas naturales, en una referencia indirecta a las posturas de Trump sobre el cambio climático.

Sin confrontar de forma directa, el discurso dejó ver las diferencias entre ambos enfoques en materia ambiental.

Reacción de Trump

El presidente estadounidense respondió con humor a las intervenciones del monarca y destacó su capacidad para generar consenso en el Congreso.

Según comentó durante la cena, le sorprendió que Carlos III lograra una ovación bipartidista, algo que, afirmó, él mismo no ha conseguido.

La visita concluyó con un tono cordial que, aunque no eliminó las diferencias, contribuyó a rebajar la tensión entre ambos gobiernos.