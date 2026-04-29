La crisis de combustible en Cuba está impactando con fuerza al sector privado de la isla, donde cientos de negocios han cerrado o reducido sus operaciones ante un entorno cada vez más complejo.

El bloqueo petrolero de Estados Unidos, sumado a problemas estructurales de la economía cubana, ha generado una situación crítica para emprendedores que enfrentan dificultades en prácticamente todos los niveles de su actividad.

Falta de combustible afecta toda la operación

La escasez de combustible ha alterado la logística básica de los negocios. Sin transporte, empleados, proveedores y clientes tienen dificultades para movilizarse, lo que afecta directamente la cadena de suministro y la demanda.

A esto se suman los prolongados apagones, ya que gran parte de la generación eléctrica depende de diésel y fueloil. La falta de electricidad complica aún más el funcionamiento de los comercios.

Sin energía, muchos negocios tampoco pueden utilizar generadores propios, lo que resulta especialmente crítico para panaderías, restaurantes o tiendas que dependen de la refrigeración.

Impacto directo en las mipymes

En Cuba existen alrededor de 10.000 negocios privados que enfrentan este escenario. En La Habana, donde se concentra casi la mitad de estas mipymes, es cada vez más común ver establecimientos cerrados o con operaciones limitadas.

Los problemas no se limitan al suministro energético. Durante los apagones, también fallan las conexiones de internet y telefonía, lo que elimina cualquier posibilidad de teletrabajo o de mantener operaciones digitales.

Marta Deus, emprendedora y responsable de la plataforma de entregas Mandao, explicó en entrevista con EFE que su negocio ha sufrido una caída del 50 % en los pedidos desde el inicio del bloqueo petrolero.

Adaptarse para sobrevivir

Ante este panorama, algunas empresas han optado por reinventarse. Mandao, por ejemplo, ha tenido que adquirir vehículos eléctricos, bicicletas y motos eléctricas para mantener su servicio de entregas.

También ha implementado ajustes en su operación y ha buscado soluciones para garantizar el traslado de sus trabajadores.

Sin embargo, la importación de combustible sigue siendo un desafío. Según Deus, pese a los anuncios de facilidades desde Estados Unidos, no han logrado acceder a este recurso.

Innovación en medio de la crisis

Otros negocios han decidido mantenerse activos apostando por la innovación. Laura Salazar, responsable de Loft Bahía en La Habana Vieja, señaló que su estrategia ha sido adaptarse constantemente.

El establecimiento ha buscado nuevos segmentos de mercado, reorganizado turnos de trabajo y creado actividades para atraer clientes, en un contexto marcado por la caída del turismo.

Salazar reconoce que el proceso ha sido difícil, pero mantiene una visión optimista. Considera que la capacidad de adaptación ha sido clave para enfrentar no solo la actual crisis, sino otras dificultades previas.

Incertidumbre sobre el futuro

El sector privado cubano enfrenta un escenario de alta incertidumbre. Mientras algunos negocios logran resistir mediante ajustes y creatividad, otros evalúan cerrar ante la falta de recursos y perspectivas claras.

En un entorno donde los factores externos pesan de forma decisiva, los emprendedores continúan operando con la esperanza de que las condiciones mejoren en el corto o mediano plazo.