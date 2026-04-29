Juan Otero prioriza al Sporting y deja su futuro en manos del club

El delantero colombiano Juan Otero aseguró que su intención es continuar defendiendo al Sporting de Gijón, aunque dejó en manos del club y sus representantes cualquier decisión sobre su futuro.

Durante una rueda de prensa en Mareo, el atacante afirmó que no está centrado en posibles ofertas y que se siente cómodo en el equipo. También aclaró que no ha recibido propuestas externas en lo que va de temporada.

Compromiso con el equipo y futuro abierto

El jugador expresó su deseo de seguir aportando al Sporting, destacando su compromiso con el club. Al mismo tiempo, reconoció que su continuidad dependerá de decisiones que escapan a su control.

“Defender este escudo hasta lo último” fue la idea que dejó clara durante su intervención, en la que también se mostró tranquilo respecto a lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

Recuperación de su lesión en la espalda

Otero atraviesa actualmente un proceso de recuperación tras sufrir molestias en la espalda durante el último partido ante el Córdoba.

El delantero explicó que sintió un fuerte dolor tras una caída y que, al intentar continuar, percibió una molestia intensa que le obligó a abandonar el encuentro.

Desde entonces, trabaja de forma progresiva para poder estar disponible en el próximo compromiso ante el Ceuta, aunque mantiene cautela sobre su evolución.

Autocrítica del Sporting en la temporada

En cuanto al rendimiento del equipo, el colombiano admitió que el Sporting ha tenido dificultades recientes, especialmente por resultados que se han escapado en los minutos finales.

Según señaló, para aspirar a posiciones más altas en la tabla, el equipo necesita mejorar en esfuerzo, concentración y consistencia durante todo el partido.

Una de sus mejores temporadas individuales

El atacante también destacó que esta ha sido su mejor campaña en términos estadísticos, con trece goles y doce asistencias.

A pesar de estos números, insistió en que su principal objetivo es contribuir a que el equipo consiga victorias, por encima de los logros individuales.

Dudas para el próximo partido

La comparecencia tuvo lugar tras un entrenamiento en el que Otero no participó con el grupo, al igual que Brian Oliván, lo que mantiene dudas sobre su presencia en el encuentro ante el Ceuta.

El Sporting afronta este partido con varias bajas confirmadas por lesión, entre ellas Kevin Vázquez, Nacho Martín, Loum y Ferrari, en un duelo que el propio Otero calificó como una final para el equipo.