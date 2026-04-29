Chiquis decidió dar un giro en su carrera con el lanzamiento de ‘Janney’, un álbum en el que se aleja del género de banda para mostrar una faceta más íntima y personal.

La cantante, reconocida por su trayectoria en la música regional mexicana, explicó que este proyecto responde a un proceso de sanación que la llevó a reconectar con su esencia.

“Sabía que mucha gente iba a estar confundida, porque lo mío es la banda, pero esto también es muy real para mí”, comentó en entrevista con EFE.

Un cambio musical hacia lo personal

El nuevo trabajo, que lleva su nombre real, presenta un sonido distinto al que ha caracterizado su carrera. En lugar de la potencia de la banda, el álbum apuesta por una interpretación más suave y emocional.

La artista señaló que descubrió una nueva forma de usar su voz, algo que, según dijo, había mantenido guardado por mucho tiempo.

Un recorrido emocional en 20 canciones

El disco está compuesto por 20 temas que la cantante describe como un viaje continuo de aproximadamente 45 minutos, enfocado en la sanación y en compartir experiencias personales.

A través de estas canciones, busca transmitir esperanza y reflejar momentos difíciles que ha atravesado, conectando con el público desde un lugar más vulnerable.

Colaboraciones que amplían el sonido

El álbum incluye colaboraciones con artistas como Jesse & Joy en el tema ‘Malibu’, centrado en vivir el presente, y con Lila Downs en ‘Espíritu’, una canción que mezcla influencias culturales y sonidos contemporáneos.

La producción combina elementos de pop con matices de folk, cumbia y otros géneros, alejándose de su estilo habitual.

Un momento de libertad artística

Chiquis afirmó que este proyecto representa una etapa en la que ya no siente temor por la opinión pública y busca crear desde la autenticidad.

“Estoy haciendo lo que mi alma quiere hacer. Antes estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir, ahora estoy viviendo”, expresó.

El papel de las mujeres en la música latina

Además de su lanzamiento, la artista participó recientemente como presentadora en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, donde destacó el crecimiento de la industria en español y el papel de las mujeres en este proceso.

También celebró los avances en la representación femenina dentro de géneros tradicionalmente dominados por hombres, como la música de banda.

Para Chiquis, este momento en su carrera está marcado por la evolución personal y artística, en un proyecto que busca mostrar una versión más honesta de sí misma.