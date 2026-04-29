Muere Roger Sweet, creador de He-Man, a los 91 años

Roger Sweet, reconocido como el creador de He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informó el medio estadounidense Variety.

El diseñador formó parte de Mattel durante las décadas de 1970 y 1980, periodo en el que desarrolló uno de los personajes más influyentes de la industria del entretenimiento y los juguetes.

El origen de He-Man en Mattel

La creación de He-Man surgió en un contexto clave para la compañía. En 1977, Mattel decidió no concretar un acuerdo para producir juguetes basados en la saga ‘Star Wars’, lo que llevó a la empresa a buscar una alternativa dentro del mismo mercado.

En ese escenario, Sweet desarrolló un prototipo inspirado en una figura de acción existente llamada Big Jim. A ese modelo le añadió volumen utilizando arcilla, dando forma a un personaje con una apariencia más robusta y distintiva.

Un éxito que marcó una generación

El lanzamiento oficial de He-Man en 1982 marcó el inicio de un fenómeno comercial. La figura de acción vendió millones de unidades y rápidamente se convirtió en el eje de una línea completa de productos.

El éxito del personaje se expandió a la televisión con la serie ‘He-Man and the Masters of the Universe’, que se emitió entre 1983 y 1985 y contó con un total de 130 episodios.

Un legado que sigue vigente

La muerte de Sweet ocurre en un momento en el que la franquicia vive un renovado interés. Empresas como Amazon, MGM y Mattel han anunciado una nueva película de acción real basada en el personaje.

El filme, previsto para estrenarse el 5 de junio, contará con Nicholas Galitzine en el papel de He-Man, acompañado por un elenco que incluye a Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn e Idris Elba como Man-At-Arms.

Con su trabajo, Roger Sweet dejó una huella duradera en la cultura popular, consolidando a He-Man como uno de los personajes más emblemáticos del entretenimiento.