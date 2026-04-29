El merenguero dominicano Héctor Acosta presentó su nuevo sencillo “La Más Dura”, marcando su primer lanzamiento de 2026 con un tema que apuesta por el ritmo bailable y el estilo característico que lo ha consolidado en la música tropical.

El artista, conocido como El Torito, llega a este estreno tras haber sido reconocido como Merenguero del Año en los Premios Soberano, reforzando su posición dentro del género.

Un merengue con sello contagioso

La canción fue compuesta y producida por el mambero Nelson de la Olla, quien apostó por un sonido festivo y jocoso que conecta con el público desde el primer momento.

El lanzamiento se realizó de forma simultánea a nivel internacional, combinando medios tradicionales y plataformas digitales para maximizar su alcance.

Desde sus primeras reacciones, el tema ha generado atención entre seguidores del merengue, que lo perfilan como uno de los éxitos del año.

Un eslogan que ya se vuelve viral

A lo largo de su carrera, el cantante ha destacado por popularizar frases que terminan formando parte de la cultura popular.

En esta ocasión, el eslogan “Atájenla que me debe” comienza a ganar presencia entre sus seguidores, sumándose a otras expresiones que han acompañado su trayectoria musical.

Un éxito que nace desde el público

Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento es que el video no oficial surgió de manera espontánea en un local de Santiago, donde un grupo de jóvenes grabó imágenes durante una presentación en “El Parque Bar”.

El material, captado con el apoyo del comunicador Archy Domínguez, muestra la reacción inmediata del público, que convirtió el tema en parte de su ambiente festivo.

Próxima presentación en Puerto Rico

El nuevo sencillo también formará parte del repertorio del concierto “El Regreso”, que el artista ofrecerá el próximo 23 de mayo en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.

Con este lanzamiento, Héctor Acosta reafirma su vigencia en el merengue, apostando por un sonido que mantiene la esencia del género mientras conecta con nuevas audiencias.