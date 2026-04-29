La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este miércoles un caso clave que podría definir el futuro del Estatus de Protección Temporal, un programa migratorio que actualmente protege de la deportación a cientos de miles de personas.

El proceso judicial examina si el Gobierno de Donald Trump tiene la autoridad para revocar esta protección, en una decisión que podría impactar no solo a haitianos y sirios, sino a más de un millón de beneficiarios en todo el país.

Un caso con impacto nacional

Los jueces escucharán argumentos sobre la decisión de la administración de eliminar el TPS para aproximadamente 350.000 haitianos y más de 6.000 sirios.

El Gobierno justificó la medida al considerar que el programa es contrario al interés nacional y que los beneficiarios podrían regresar de manera segura a sus países de origen.

Sin embargo, tribunales federales en Washington D.C. y Nueva York bloquearon previamente esa decisión, al determinar que pudo haberse violado la ley que regula las acciones de las agencias federales.

El futuro del programa en juego

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 y permite otorgar protección temporal a personas que no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados o desastres naturales.

Actualmente, cerca de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países están amparados bajo este programa.

Organizaciones defensoras de migrantes advierten que el fallo de la Corte podría sentar un precedente que afecte a todos los beneficiarios, más allá de los casos específicos de Haití y Siria.

Posturas enfrentadas

Activistas y expertos legales han criticado la política del Gobierno, señalando que se trata de un intento de debilitar el programa.

Representantes de organizaciones migratorias aseguran que la eliminación del TPS podría poner en riesgo a miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos.

Por su parte, la defensa del Gobierno sostiene que el Ejecutivo tiene la autoridad para determinar cuándo las condiciones en los países de origen permiten el retorno de sus ciudadanos.

Movilización y presión pública

El caso ha generado una fuerte movilización. Más de 600 beneficiarios del TPS viajaron a Washington para presenciar la audiencia o manifestarse frente al tribunal.

Entre ellos se encuentran inmigrantes que llevan décadas viviendo en el país y que consideran esta decisión como determinante para su futuro.

El resultado del proceso no solo definirá el alcance del poder presidencial en materia migratoria, sino también el destino de miles de familias que dependen de esta protección para permanecer en Estados Unidos.