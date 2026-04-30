El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas críticas contra el canciller alemán Friedrich Merz, en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario cuestionó el papel del líder alemán en la política internacional y su gestión interna.

Críticas por la guerra en Ucrania

Trump señaló que Merz debería centrarse en buscar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, al considerar que su actuación ha sido ineficaz.

El presidente estadounidense reprochó la falta de avances en ese escenario, en un momento en el que la guerra sigue siendo uno de los principales focos de tensión global.

Señalamientos sobre la situación en Alemania

El mandatario también dirigió críticas hacia la situación interna de Alemania, al afirmar que el país enfrenta problemas en áreas como la inmigración y la energía.

Según Trump, el canciller debería priorizar estos asuntos antes de intervenir en otros conflictos internacionales.

Diferencias sobre el conflicto con Irán

En su mensaje, Trump defendió la postura de Estados Unidos respecto al programa nuclear iraní y aseguró que las acciones de su Gobierno buscan reforzar la seguridad global.

Asimismo, criticó lo que considera una interferencia de Alemania en este tema, profundizando las diferencias entre ambos líderes.

Las declaraciones reflejan un nuevo episodio de tensión diplomática entre Washington y Berlín, en un contexto internacional marcado por conflictos simultáneos y posturas divergentes entre aliados.