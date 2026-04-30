Las plataformas de streaming presentan en mayo una amplia oferta de estrenos y regresos que abarcan desde el drama y la ciencia ficción hasta la animación y el documental deportivo.

Entre las series estreno mayo 2026 destacan nuevas producciones, continuaciones de franquicias populares y apuestas que buscan captar la atención de distintas audiencias.

Nuevas historias y universos en expansión

Uno de los lanzamientos más esperados es ‘Dutton Ranch’, que amplía el universo de ‘Yellowstone’ con una historia centrada en Rip Wheeler y Beth Dutton, quienes intentan comenzar de nuevo en Texas mientras enfrentan nuevos conflictos.

También resalta ‘Spider-Noir’, protagonizada por Nicolas Cage, que traslada la acción a un Nueva York alternativo de los años 30 con una estética visual que el espectador puede elegir entre blanco y negro o color.

Por su parte, ‘The Boroughs’ combina ciencia ficción y terror en una trama protagonizada por una comunidad de jubilados que enfrenta una amenaza desconocida.

Regresos que mantienen el interés del público

Entre las continuaciones más destacadas está la novena temporada de ‘Rick y Morty’, que retoma sus aventuras interdimensionales con el característico tono caótico de la serie.

También regresa ‘Berlín y la dama del armiño’, con una segunda temporada que traslada su historia a Sevilla y mantiene el enfoque en robos y estrategias dentro del universo de ‘La casa de papel’.

Producciones basadas en historias reales y cultura popular

El documental ‘RAFA’ ofrece un recorrido por la vida y carrera de Rafa Nadal, mostrando tanto su evolución deportiva como los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado.

En otro registro, ‘Song of the Samurai’ lleva al espectador al Japón del periodo Edo, con una historia centrada en los Shinsengumi y sus conflictos en un momento clave de la historia.

Drama, romance y nuevas propuestas

Entre las opciones dramáticas se encuentra ‘Incondicional’, que sigue la historia de una madre que intenta demostrar la inocencia de su hija tras ser detenida en Moscú.

Mientras tanto, ‘Rivals’ regresa con nuevas tramas que exploran relaciones personales marcadas por conflictos y giros inesperados.

Con esta variedad de propuestas, mayo se presenta como un mes clave para las plataformas, que continúan apostando por contenidos originales y franquicias consolidadas para atraer a sus audiencias.