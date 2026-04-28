Por: Jeickson Pichardo

El pasado viernes asistí al concierto de Carlos Vives en el Radio City Music Hall de Nueva York, y desde el primer momento quedó claro que no sería una noche cualquiera. La energía dentro del teatro era inmediata, con personas levantándose de sus asientos para bailar y cantar desde las primeras canciones.

Un show sin pausas y con energía arrolladora

Durante casi dos horas, el artista colombiano no bajó el ritmo en ningún momento. Se movía constantemente por el escenario, interactuando con el público y manteniendo una intensidad que no se debilitó en ningún punto del concierto.

A sus 64 años, su nivel de energía resulta sorprendente. En varios momentos daba la impresión de tener más resistencia que artistas mucho más jóvenes, algo que se reflejaba en cada interpretación.

Éxitos, música nueva y conexión total

El repertorio fue un recorrido sólido por sus grandes éxitos, esos que el público coreó de principio a fin, combinados con temas más recientes que encajaron de forma natural en el show.

Esa mezcla permitió mantener el interés durante toda la noche, alternando entre momentos de nostalgia y otros de frescura musical.

Una noche de baile y buena vibra

Lo que más me impactó fue el ambiente dentro del teatro. No se trataba solo del escenario, sino de lo que ocurría en cada rincón. La gente bailaba en los pasillos, se conectaba entre sí y respondía a cada canción con entusiasmo.

La sensación general era de celebración, de una noche marcada por la música, la alegría y una energía compartida.

Próximas fechas del Tour Al Sol 2026

Tras su presentación en Nueva York, Carlos Vives continuará su gira por Estados Unidos con las siguientes fechas:

Mayo 2: Grand Prairie, TX – Texas Trust CU Theatre

Mayo 7: Chicago, IL – Rosemont Theatre

Mayo 9: Fairfax, VA – EagleBank Arena

Mayo 10: Boston, MA – Agganis Arena

Mayo 13: Seattle, WA – WaMu Theater

Mayo 16: Los Ángeles, CA – Peacock Theater

Mayo 23: Miami, FL – Kaseya Center

Mayo 24: Orlando, FL – Kia Center

Después de lo vivido en Nueva York, queda claro que su gira no solo es un recorrido musical, sino una experiencia que se siente en todo el recinto.