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Greeicy – Discúlpeme Señor (Official Video)

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Foto via Youtube/ VEVO/Greecy.

Greeicy se mueve con seguridad en “Discúlpeme Señor”, un tema que mezcla picardía, decisión y una narrativa donde la mujer toma el control desde el primer momento. El video se inspira en una estética vintage tipo cabaret, con una puesta en escena que combina actuación, baile y una energía que no pasa desapercibida. La historia no gira alrededor de esperar, sino de atreverse, acercarse y decir lo que se quiere sin rodeos.


Musicalmente, el track fusiona afrobeat, ritmos electrónicos y merenguetón, creando una vibra tropical que se siente ligera pero con carácter.
Visualmente, Greeicy juega con esa dualidad entre elegancia y rebeldía, dejando claro que su propuesta no busca encajar, sino destacar. Es un lanzamiento que conecta desde la actitud, más que desde el drama.

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