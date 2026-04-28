Madonna y Sabrina Carpenter confirmaron el lanzamiento oficial de su colaboración ‘Bring Your Love’, una canción que llegará a las plataformas este 30 de abril y que ya había sido presentada en vivo durante el Festival de Coachella.

Las artistas anunciaron la fecha a través de sus redes sociales con un mensaje en el que adelantaron la hora exacta del estreno, previsto para las 3:00 p.m. hora del Pacífico.

El tema generó expectativa desde su debut en el escenario de Coachella, donde Madonna sorprendió al público al aparecer durante el concierto de Carpenter en el segundo fin de semana del festival.

Un estreno que nació en Coachella

Durante esa presentación, ambas interpretaron clásicos como ‘Vogue’ y ‘Like A Prayer’, además de una canción inédita que posteriormente se confirmó como ‘Bring Your Love’.

La aparición de Madonna fue uno de los momentos más comentados del evento, marcando una colaboración inesperada entre dos generaciones del pop.

Posible adelanto de un nuevo álbum

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, el sencillo podría formar parte del nuevo álbum de Madonna, titulado ‘Confessions on a Dance Floor. Part II’, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

Este proyecto representa una continuación de su disco de 2005 y su regreso a un sonido más orientado a la pista de baile.

Más adelantos en Los Ángeles

Días después de Coachella, Madonna volvió a sorprender con una aparición en la discoteca The Abbey, en Los Ángeles, donde presentó dos nuevos temas: ‘Love Sensation’ y ‘Freedom’.

La actuación tuvo lugar durante una fiesta llamada ‘Club Confessions’, donde la cantante apareció detrás de la cabina del DJ acompañada por el productor Stuart Price, quien también participa en su nuevo álbum.

Una noche llena de invitados y sorpresas

La artista estuvo acompañada por figuras como Addison Rae y contó con la presencia de invitados como Lourdes León, Cara Delevingne, Lily Allen, Kali Uchis y Lola Young.

Durante el evento, Madonna también llamó la atención por su vestuario, que incluía un corsé rosa similar al que utilizó en Coachella, una prenda que había sido reportada como robada junto a otros artículos de su camerino.

Entre la música y la energía del público, la cantante incluso pidió a los asistentes que dejaran de usar sus teléfonos mientras coreaban su nombre.

Regreso a sus raíces musicales

El nuevo proyecto de Madonna marca su regreso a Warner y a un estilo enfocado en la música de baile, con la colaboración de Stuart Price, quien ya trabajó con ella en el álbum original de ‘Confessions on a Dance Floor’.

Con el lanzamiento de ‘Bring Your Love’, la artista continúa generando expectativa en torno a esta nueva etapa, combinando nostalgia y evolución dentro del pop.